В Бурятии отремонтируют мост через Иволгу

Работы начнутся в последнем квартале года



В Бурятии отремонтируют мост через реку Иволга, расположенный на 455-м км автодороги Р-258 «Байкал». Работы начнутся в четвёртом квартале этого года, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



Ввод в эксплуатацию обновленного моста шириной 11,8 метра намечен на конец 2021 года.



В ходе ремонта мостостроители усилят опоры, в частности поверхности верха стоек опор, выполнят ремонт ригелей, устроят новую дорожную одежду из износостойкого щебёночно-мастичного асфальтобетона. Для обеспечения безопасности дорожного движения установят светоотражающие дорожные знаки, нанесут горизонтальную разметку. Комфорт пешеходов обеспечат тротуары шириной по метру с каждой стороны.



Кроме того, для обеспечения экологической безопасности на мосту предусматривается водоотвод с ливневым очистным сооружением. Степень очистки стоков с проезжей части после прохождения через эту систему будет соответствовать нормативам и позволит производить сброс обработанных стоков в реку. Высокая социальная значимость объекта обусловлена близостью к селу Сужа Иволгинского района.



