Работы начнутся в последнем квартале года
В Бурятии отремонтируют мост через реку Иволга, расположенный на 455-м км автодороги Р-258 «Байкал». Работы начнутся в четвёртом квартале этого года, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Ввод в эксплуатацию обновленного моста шириной 11,8 метра намечен на конец 2021 года.
В ходе ремонта мостостроители усилят опоры, в частности поверхности верха стоек опор, выполнят ремонт ригелей, устроят новую дорожную одежду из износостойкого щебёночно-мастичного асфальтобетона. Для обеспечения безопасности дорожного движения установят светоотражающие дорожные знаки, нанесут горизонтальную разметку. Комфорт пешеходов обеспечат тротуары шириной по метру с каждой стороны.
Кроме того, для обеспечения экологической безопасности на мосту предусматривается водоотвод с ливневым очистным сооружением. Степень очистки стоков с проезжей части после прохождения через эту систему будет соответствовать нормативам и позволит производить сброс обработанных стоков в реку. Высокая социальная значимость объекта обусловлена близостью к селу Сужа Иволгинского района.
В Бурятии отремонтируют мост через Иволгу
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