Стоимость бензина марки АИ-98 не изменилась
За прошедшую неделю в Улан-Удэ повысилась стоимость бензина марки АИ-92 на 0,04 руб. или 0,1 %, АИ-95 на 0,03 руб. или 0,1 % и дизельного топлива на 0,01 руб. или 0,1 %. Стоимость бензина марки АИ-98 не изменилась.
В Иркутске и Чите стоимость бензина и дизельного топлива не изменилась, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ слегка подорожал бензин АИ-92 и АИ-95
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