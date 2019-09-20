В Улан-Удэ слегка подорожал бензин АИ-92 и АИ-95

Стоимость бензина марки АИ-98 не изменилась



За прошедшую неделю в Улан-Удэ повысилась стоимость бензина марки АИ-92 на 0,04 руб. или 0,1 %, АИ-95 на 0,03 руб. или 0,1 % и дизельного топлива на 0,01 руб. или 0,1 %. Стоимость бензина марки АИ-98 не изменилась.



В Иркутске и Чите стоимость бензина и дизельного топлива не изменилась, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

