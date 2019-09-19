Количество пассажиров выросло на 16,1%
Число пассажиров, перевезённых за 8 месяцев международным поездом №305/306 сообщением Иркутск – Улан-Батор, превысило 20 тысяч. Это на 16,1% больше прошлогоднего показателя, сообщает пресс-служба ВСЖД.
Всё большее число пассажиров выбирают вагоны класса люкс. Максимальный комфорт поездки на этом маршруте в январе-августе 2019 года предпочли более двух тысяч пассажиров, в прошлом году этот показатель составил 1290 человек.
В купейных вагонах поездом перевезено свыше 18 тысяч пассажиров, что на 12,3% больше прошлогоднего значения.
В настоящее время в составе поезда курсируют восемь купейных вагонов и два вагона класса люкс.
Поезд отправляется из Иркутска по понедельникам и пятницам, а из Улан-Батора – по вторникам и субботам.
Число пассажиров поезда Иркутска – Улан-Батор растёт
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