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Для Бурятии сохранится сниженная стоимость электроэнергии

Для Бурятии сохранится сниженная стоимость электроэнергии
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас республика занимает девятое место в рейтинге дешёвого электричества

Для Бурятии сохранится сниженная стоимость электроэнергии для бизнеса и населения. Об этом стало известно после совещания, посвящённого особенностям функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, 18 сентября в Москве. В совещании принимал участие глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.

По итогам совещания Алексей Цыденов провёл переговоры с министром энергетики России Александром Новак.

- После совещания ещё раз показал министру, что республика выполняет все условия постановления правительства №534 по снижению стоимости электроэнергии. И на этом основании сниженная стоимость для нас сохранится, - сообщил Алексей Цыденов.

С 2017 года Бурятия включена в перечень территорий ценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности, для которых устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных рынков.

Данное включение помогло в республике снизить тариф на электрическую энергию для бизнеса в среднем на 25%, что позволило Бурятии войти в 20 регионов России с самыми низкими тарифами на электроэнергию для бизнеса. Снижение для малого бизнеса - с 6,97 до 4,93 руб./кВтч (21 место в России), для среднего - с 5,62 до 3,93 руб./кВтч (15 место в России), для крупного – с 3,59 до 2,84 руб./кВтч (10 место в России).

По итогам 2017 года у предприятий республики экономия составила 1,5 млрд. рублей, в 2019 году планируемая экономия составит до 2,8 млрд. рублей.

Глава республики отметил, что благодаря снижению тарифа планируется создание Озёрного ГОКа, Гусиноозёрского тепличного комплекса, птицефабрики, таможенно-логистического комплекса в Наушках.

Тариф на электроэнергию для населения составляет 2,83 руб./кВтч. Бурятия входит в десятку регионов России с самым дешёвым электричеством – на девятом месте рейтинга.
тарифы правительство республики
 
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