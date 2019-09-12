Пункт пропуска в Забайкальске ожидает реконструкция

Она должна начаться в 2020 году



Глава Забайкалья Александр Осипов заявил, что реконструкция пропускного пункта в Забайкальске стартует в 2020 году. Об этом сообщает официальный портал края.



- Реализация проекта оценивается в 1 млрд. рублей. Планируется, что работа начнётся в рамках федерального проекта «Логистика международной торговли». Планируемые сроки 2020-2023 годы. Мы техническое задание ещё не видели, но у нас есть параметры, насколько надо увеличить пропускные способности. Мы свои предложения направляем. Занимается этим Росгранстрой вместе с Минтрансом РФ. На территорию соседней с Забайкальском Маньчжурии каждый год приезжает более пяти миллионов китайских туристов. С открытием скоростного железнодорожного сообщения эта цифра возрастёт. Если часть из этих туристов будет не смотреть на Россию в бинокль, а без визы попадёт в зону трансграничного экономического сотрудничества – это даст хороший стимул для развития приграничных территорий, деньги и работу людям. Учитывая интерес китайских граждан к русским народным традициям, русской кухне и культуре – это вполне реально. Глава правительства РФ во время своего последнего визита в Читу дал поручение рассмотреть возможность создания такой территории, – рассказал руководитель региона.



1 августа в Чите на заседании с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Медведевым в числе прочих обсуждался вопрос реконструкции автомобильного пункта пропуска «Забайкальск» на границе с Китаем. Премьер-министр сообщил, что федеральные власти готовы оказать помощь в этом вопросе. Его поддержал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, отметив, что на МАПП имеются проблемы с пропускной способностью.



Также во время встречи с Дмитрием Медведевым Александр Осипов предложил расширить действия режима «Свободный порт Владивосток» на Читу и приграничный поселок Забайкальск. По его словам, эта возможность даёт налоговые льготы и защиту прав инвестора.

