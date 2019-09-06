Власти Бурятии планируют экспортировать в Китай не только лес
Бурятия намерена расширить экспорт в Китай изделиями из нефрита. Об этом сообщил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Хотим диверсифицировать свой экспорт, поставлять не только лес и продукцию лесопереработки, но и кондитерские изделия, овощи. Мы открыли производство нефритов и ювелирных изделий из нефрита, производство изделий из дикоросов, различные БАДы на основе тибетской и восточной медицины. Мы понимаем, что основной продукт поставки в Китай — это лес, но наша задача — расширить спектр, — цитирует Цыденова РИА Новости.
Цыденов отметил, что хорошо оценивает экспортный потенциал Бурятии в Китай.
Как сообщал «Байкал-Daily», на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке, президент Путин и премьер-министр Индии получили в подарок нефритовые чётки из Бурятии.
Бурятия планирует продавать в Китай изделия из нефрита
Экономика, Фото:
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