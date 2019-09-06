Бурятия планирует продавать в Китай изделия из нефрита

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Улан-Удэ увеличат финансирование программ по благоустройству Экономика, И.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков обратился к заместителю руководителя минстроя России Максиму Егорову с просьбой рассмотреть возможность увеличения финансирования города в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»