Лидирует в рейтинге зарплат ожидаемо Москва
Средняя зарплата инженера по эксплуатации зданий в Москве составляет 68 000 рублей в месяц, что является самым высоким показателем в стране. Меньше всего зарабатывает инженер по эксплуатации зданий из Улан-Удэ – 43 000 рублей в месяц. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску работы Superjob, сообщает SIA.RU.
Для сравнения, в Красноярске средний доход специалиста составляет 46 000 рублей, в Чите – 49 000 рублей, в Иркутске – 47 000, в Санкт-Петербурге - 63 000 рублей.
Специалисты сервиса по поиску работы Superjob выяснили, что инженер по эксплуатации зданий в Иркутске зарабатывает 47 000 рублей, что в 1,4 раз меньше, чем в Москве.
Справка:
Работа инженера по эксплуатации зданий включает в себя проведение и подготовку косметического и капитального ремонта здания, вентиляционных и канализационных систем и контроль безопасной работы отдельных элементов строительных объектов. Организация эксплуатации зданий и сооружений предусматривает осмотр и ремонт производственных зданий со всеми строительными конструкциями, санитарно-техническими устройствами, включая вводы водопровода и канализационные выпуски, электрическое освещение и отмостку вокруг зданий и сооружений, в том числе внутризаводские и подъездные дороги, водопроводно-канализационные сооружения, сети теплофикации и газоснабжения, электроснабжения и связи. Также инженер по эксплуатации зданий отвечает за различные эстакады, платформы, открытые склады и другие сооружения. В процессе эксплуатации зданий, сооружений и оборудования этот специалист осуществляет технический надзор, периодические осмотры и проверку состояния отдельных конструктивных элементов.
Эксперты назвали среднюю зарплату инженера по эксплуатации зданий в Улан-Удэ
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