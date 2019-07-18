Подпорную стенку дороги в Листвянки ремонтируют за 20 миллионов

Экономика, Фото: администрация Иркутского района

Работы проводятся без ограничения движения



Дорожная служба Иркутской области приступила к ремонтно-восстановительным работам на аварийном участке автодороги Иркутск-Листвянка в районе моста через реку Крестовая. На эти цели из бюджета региона выделено 20 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.



Ведутся работы по укреплению подпорной стенки путём установления откоса со стороны Байкала, а также засыпка разрушенных участков тротуара и дороги. Работы начались в июле. Отсыпка проводится скальным грунтом, который доставляется к берегу баржами. Это позволяет сохранять дорожное покрытие и не перекрывать движения по автодороге.



- Разрушение подпорной стенки произошло осенью как следствие повышение уровня озера Байкал и вымывания песчано-гравийной смести в результате динамического воздействия на опору, - пояснил начальник отдела по содержанию автодорог ОГКУ «Дирекции автодорог Иркутской области» Петр Демидов.



На данный момент доставлено 1,5 тысячи кубометров скального грунта, укреплено около 200 метров стены вдоль берега. Работы должны быть завершены до конца июля. Для пешеходов действуют ограничения при пользовании тротуаром и при проходе по береговой части.



