В Улан-Удэ представили национальную программу развития Дальнего Востока

Мероприятия программы помогут снизить убыль населения в центральные регионы страны



Ключевым мероприятием проходящего в Улан-Удэ форума Общественной палаты России «Сообщество» стала, безусловно, презентация национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. В ней заложены основные векторы для всех регионов Дальневосточного федерального округа и в том числе, и для Республики Бурятия. Притом, с учётом развития основных отраслей экономики и общественной жизни.



В рамках программы намечена реализация более 400 мероприятий для стимулирования социального блока – это здравоохранение, образование и культура, что в конечном итоге, даст толчок для решения ключевой задачи по всем пунктам – улучшения качества жизни каждого жителя региона. Эти меры, отмечают эксперты, помогут снизить уровень смертности, убыль населения в центральные регионы страны, повысить рождаемость и численность населения, а также в целом сократить отставание дальневосточных регионов, чтобы обеспечить для дальневосточников уровень жизни выше среднероссийского.



Например, в ближайшие три-четыре года в Бурятии будут построены десятки социальных объектов. Из федерального бюджета в республику за три года будет направлено более 6 миллиардов рублей, причём, половина этой суммы уже активно осваивается.



На сферу здравоохранения приходится свыше миллиарда рублей. На эти деньги запланировано оснащение новейшим современным оборудованием больниц и поликлиник, а также фельдшерских пунктов в районах республики. При этом важно, отмечает директор департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития России Григорий Смоляк, чтобы оборудование было правильно смонтировано, корректно функционировало, и чтобы люди им пользовались в дальнейшем.



Качественный рывок намечен и в сфере культуры. Прежде всего, декларируется доступность услуг. Согласно пунктам программы, в каждом селе должны быть библиотеки, дома культуры, должны проводиться творческие проекты.



Что касается транспортной доступности, намечено масштабное строительство дорог, приведение имеющихся трасс в нормативное состояние. Однако самым амбициозным пунктом транспортной составляющей можно назвать восстановление до 2025 года имевшихся ранее малых аэродромов. Для этого предполагается расширение программы субсидирования авиаперевозок местными компаниями.



В сфере образования республики отмечается необходимость ремонта школ с износом более 70-ти процентов, капитального ремонта учреждений среднего профобразования, оснащение их оборудованием по современным стандартам World Skills,чтобы в конечном итоге в Бурятии появилась возможность выпуска квалифицированных специалистов в любой отрасли.

