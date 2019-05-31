В Бурятии просят создать лаборатории по испытаниям нефтепродуктов

Активисты просят об этом из-за низкого качества бензина



Активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии направили в правительство республики обращение с просьбой рассмотреть возможность создания аккредитованной лаборатории по испытаниям нефтепродуктов. Необходимость такой меры общественники объяснили низким качеством реализуемого топлива. Мониторинг активистов показал отклонения от стандартов топлива у 40% АЗС, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.



- Для повышения качества топлива на региональном рынке, а также для возможности повышения уровня защиты прав потребителей необходимо создание независимой аккредитованной лаборатории на базе ФБУ «Бурятский ЦСМ», – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Максим Киреенко.



В марте 2019 года после мониторингов топлива, проведённых активистами ОНФ, состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в республике. Согласно протоколу комиссии, Сибирскому межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии поручено подготовить и направить письмо на имя руководителя Росстандарта о возможности включения ФБУ «Бурятский ЦСМ» в федеральную программу субсидирования для создания лаборатории.



На данный момент в республике есть только одна аккредитованная лаборатория, которая принадлежит крупной нефтяной компании.



