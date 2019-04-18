18 Апреля

Азиатско-Тихоокеанский банк снизил процентную ставку по кредиту «Большие деньги»

17 Апреля

Популярное

В Улан-Удэ реконструируют городской комбинат школьного питания

В Улан-Удэ реконструируют городской комбинат школьного питания
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
На это выделено 280 млн рублей

Городской комбинат школьного питания в Улан-Удэ реконструкция. Работы начнутся в январе 2020 года. Уже выделена необходимая сумма - 280 млн. руб. Деньги на разработку проектно-сметной документации, прохождение экспертиз найдены и заложены в городском бюджете, сейчас проводятся подготовительные работы и разрабатывается рабочая документация. Об этом сообщил и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков во время визита на комбинат школьного питания. В 2021 году городские школьники уже будут получать продукцию, изготовленную на новом оборудовании, сообщили в администрации города.

Сейчас комбинат школьного питания нуждается в обновления производственной базы. За время работы здание уже обветшало, оборудование устарело, все цеха и здание в целом требуют реконструкции.

Игорь Шутенков во время своего визита осмотрел каждый производственный цех. Особенно его интересовали все этапы проверки поступающих продуктов питания.

- Не бывает у нас такого, что часть одной и той же партии мяса пошла уже в производство, а часть – на исследованиях? – спросил Игорь Шутенков.

Ответ однозначный – нет. Вся продукция проверяется сразу при поступлении и уходит в производство только после полной проверки и подтверждения безопасности для потребления. К тому же, приличная доля закупаемых продуктов поставляется от местных производителей.

Капитального ремонта в стенах учреждения не было с 1993 года.

- Город обязан помочь комбинату городского школьного питания. Здесь готовится пища для детей, для нашего подрастающего поколения. Поэтому всё должно быть сделано для благополучия ребёнка. А это качество, контроль, своевременное изготовление пищи и её доставка к столу ребёнка, - подчеркнул Игорь Шутенков.

администрацияУУ комбинат школьного питания
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Около 70% жителей Бурятии должны получить чистую воду
Около 70% жителей Бурятии должны получить чистую воду
Экономика, 18.04.2019
Сейчас более половины жителей Бурятии пьют некачественную воду
Предпринимателей Бурятии зовут на форум в Корею
Предпринимателей Бурятии зовут на форум в Корею
Экономика, 17.04.2019
Делегацию возглавит Глава республики Алексей Цыденов
Жители Бурятии за обмен монет на банкноты получат бонусы
Жители Бурятии за обмен монет на банкноты получат бонусы
Экономика, 17.04.2019
Акция «Дни приёма монеты от населения» пройдет во всех банковских офисах
Годовая инфляция в ДФО стабилизировалась
Годовая инфляция в ДФО стабилизировалась
Экономика, 17.04.2019
Годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе в марте 2019 года выросла незначительно и осталась ниже среднероссийского показателя (5,3%)
В Бурятии отремонтируют мост через реку Иркут
В Бурятии отремонтируют мост через реку Иркут
Экономика, 17.04.2019
Работы завершатся в  следующем году
В Иркутской области стартовала посевная кампания
В Иркутской области стартовала посевная кампания
Экономика, 16.04.2019
Всего во всех категориях хозяйств планируется засеять 720,9 тыс. га
В Саган-Нуре в Бурятии появится Центр культурного развития
В Саган-Нуре в Бурятии появится Центр культурного развития
Экономика, 16.04.2019
Москва выделила на строительство 173 млн рублей
Площадь Славы в Улан-Удэ кардинально изменится
Площадь Славы в Улан-Удэ кардинально изменится
Экономика, 16.04.2019
Здесь появится фонтан и озеленение. ФОТО
Модернизация котельной в Загорске находится на утверждении в Росприроднадзоре
Модернизация котельной в Загорске находится на утверждении в Росприроднадзоре
Экономика, 15.04.2019
Модернизация котельной в улан-удэнском микрорайоне Загорск включена в проект комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Улан-Удэ
Котельные Бурятии планируют перевести на газ
Котельные Бурятии планируют перевести на газ
Экономика, 15.04.2019
От угольных котельных власти обещали отказаться
Предприятия Улан-Удэ задолжали работникам более 45 млн рублей
Предприятия Улан-Удэ задолжали работникам более 45 млн рублей
Экономика, 15.04.2019
Больше всего задолженности в сфере строительства
В Бурятии мать не включила детей «в долю» на жильё
В Бурятии мать не включила детей «в долю» на жильё
Экономика, 15.04.2019
Недвижимость она приобрела за счёт маткапитала
В Улан-Удэ подорожала «вторичка»
В Улан-Удэ подорожала «вторичка»
Экономика, 13.04.2019
В среднем квартира в Улан-Удэ стоит почти 2,7 млн рублей

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^