В Улан-Удэ реконструируют городской комбинат школьного питания

На это выделено 280 млн рублей



Городской комбинат школьного питания в Улан-Удэ реконструкция. Работы начнутся в январе 2020 года. Уже выделена необходимая сумма - 280 млн. руб. Деньги на разработку проектно-сметной документации, прохождение экспертиз найдены и заложены в городском бюджете, сейчас проводятся подготовительные работы и разрабатывается рабочая документация. Об этом сообщил и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков во время визита на комбинат школьного питания. В 2021 году городские школьники уже будут получать продукцию, изготовленную на новом оборудовании, сообщили в администрации города.



Сейчас комбинат школьного питания нуждается в обновления производственной базы. За время работы здание уже обветшало, оборудование устарело, все цеха и здание в целом требуют реконструкции.



Игорь Шутенков во время своего визита осмотрел каждый производственный цех. Особенно его интересовали все этапы проверки поступающих продуктов питания.



- Не бывает у нас такого, что часть одной и той же партии мяса пошла уже в производство, а часть – на исследованиях? – спросил Игорь Шутенков.



Ответ однозначный – нет. Вся продукция проверяется сразу при поступлении и уходит в производство только после полной проверки и подтверждения безопасности для потребления. К тому же, приличная доля закупаемых продуктов поставляется от местных производителей.



Капитального ремонта в стенах учреждения не было с 1993 года.



- Город обязан помочь комбинату городского школьного питания. Здесь готовится пища для детей, для нашего подрастающего поколения. Поэтому всё должно быть сделано для благополучия ребёнка. А это качество, контроль, своевременное изготовление пищи и её доставка к столу ребёнка, - подчеркнул Игорь Шутенков.



