На это выделено 280 млн рублей
Городской комбинат школьного питания в Улан-Удэ реконструкция. Работы начнутся в январе 2020 года. Уже выделена необходимая сумма - 280 млн. руб. Деньги на разработку проектно-сметной документации, прохождение экспертиз найдены и заложены в городском бюджете, сейчас проводятся подготовительные работы и разрабатывается рабочая документация. Об этом сообщил и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков во время визита на комбинат школьного питания. В 2021 году городские школьники уже будут получать продукцию, изготовленную на новом оборудовании, сообщили в администрации города.
Сейчас комбинат школьного питания нуждается в обновления производственной базы. За время работы здание уже обветшало, оборудование устарело, все цеха и здание в целом требуют реконструкции.
Игорь Шутенков во время своего визита осмотрел каждый производственный цех. Особенно его интересовали все этапы проверки поступающих продуктов питания.
- Не бывает у нас такого, что часть одной и той же партии мяса пошла уже в производство, а часть – на исследованиях? – спросил Игорь Шутенков.
Ответ однозначный – нет. Вся продукция проверяется сразу при поступлении и уходит в производство только после полной проверки и подтверждения безопасности для потребления. К тому же, приличная доля закупаемых продуктов поставляется от местных производителей.
Капитального ремонта в стенах учреждения не было с 1993 года.
- Город обязан помочь комбинату городского школьного питания. Здесь готовится пища для детей, для нашего подрастающего поколения. Поэтому всё должно быть сделано для благополучия ребёнка. А это качество, контроль, своевременное изготовление пищи и её доставка к столу ребёнка, - подчеркнул Игорь Шутенков.
В Улан-Удэ реконструируют городской комбинат школьного питания
Экономика, Фото:
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