Как сообщал «Байкал-Daily», по итогам 2018 года в Бурятии насчитывается 11 132 малых предприятия
Оборот малых предприятий за год составил 91,7 млрд. рублей, в том числе микропредприятий 51 млрд. рублей или 55,6 %.
- Наибольшую долю в формировании оборота внесли малые предприятия оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (52,9 %), строительства (15,3 %) и промышленного производства (11 %). Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности составил 41,1 млрд. рублей, - сообщает Бурятстат.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий в 2018 году составила 32,7 тыс. человек. Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (включая микропредприятия) в 2018 году составила 20 020 рублей.
- Инвестиции в основной капитал (в части новых и приобретенных по импорту основных средств) в 2018 году составили 1035,5 млн. рублей, из них микропредприятия – 607,5
млн. рублей. Наибольшая доля денежных средств (31,6 % или 326,7 млн. рублей) была инвестирована малыми предприятиями с основным видом экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», - сообщили в Бурятстате.
Оборот малых предприятий Бурятии превысил 90 млрд
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