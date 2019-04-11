В Чите и Иркутске без изменений
За прошедшую неделю в Улан-Удэ снизилась стоимость бензина марки АИ-92 на 0,02 руб. или 0,1 %, АИ-95 на 0,02 руб. или 0,1 % и дизельного топлива на 0,13 руб. или 0,3 %. Об этом сообщила администрации города.
Стоимость бензина марки АИ-98 не изменилась.
В соседних Чите и Иркутске стоимость бензина и дизельного топлива осталась прежней.
Мэрия: В Улан-Удэ подешевел бензин
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