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В Бурятии достроят дом культуры в улусе

В Бурятии достроят дом культуры в улусе
Экономика, 
На его строительство выделено больше 8 миллионов

В улусе Сорок Окинского района проживают более 1000 человек. В текущем году здесь будет достроен новый дом культуры. Деньги придут рамках единой дальневосточной субсидии, сообщает минкультуры Бурятии.

В 2018 году в улусе началось строительство здания нового дома культуры. Из муниципального бюджета был выделен 1 млн 350 тысяч рублей на строительство короба объекта. В 2019 году здание будет полностью достроено благодаря выделению дальневосточной субсидии в размере 8 млн 300 тысяч рублей.

Как отмечают работники местной администрации, новый дом культуры решит проблему по обеспечению качественного досуга, позволит жителям поселения развивать творческую самодеятельность, повлияет на количество творческих объединений. В настоящее время в Сороке функционируют три кружка, которые посещают 26 человек.

Жители улуса новый дом культуры ждут давно, начиная с 2015 года. Старое помещение здесь работало примерно с 70-х годов. Со временем здание обветшало, и в 2015 году было построено новое, но оно сгорело из-за короткого замыкания в тот же год. Так что все культурно-досуговые мероприятия проводятся в спортивном зале Сорокской сойотской школы-интерната. Также из-за отсутствия помещения сельская библиотека вынуждена располагаться в маленьком кабинете в здании администрации сельского поселения «Сойотское», где невозможно создать условия для полноценной работы.

Согласно плану, в новом здании будет расположен концертный зал на 80 мест, библиотека, костюмерная. Общая площадь здания составит около 240 кв м.

14 марта подкомиссия под председательством зампреда правительства России – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева одобрила план социального развития центров экономического роста («единая субсидия») Бурятии. В него включены 73 мероприятия на 6 млрд рублей. Республика получила право на меру поддержки после перехода в Дальневосточный федеральный округ. В том числе за счёт субсидии в 2019-2020 годах в будут отремонтированы и построены 11 учреждений культуры.

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