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В Бурятии в 7 раз выросли налоги от лесной отрасли

В Бурятии в 7 раз выросли налоги от лесной отрасли
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Идёт активная работа по легализации отрасли

Налоговые поступления в бюджет Бурятии от предприятий лесопромышленного комплекса в четвертом квартале 2018 года увеличились более чем в семь раз - с 5,9 млн до 43,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова республиканское агентство лесного хозяйства ведёт комплексную работу по легализации лесной отрасли.

По сравнению с первым полугодием 2018 года, численность официально зарегистрированных работников лесозаготовительных предприятий увеличилась в 3,5 раза – с 250 до 800 человек. Отмечается рост страховых, пенсионных отчислений, налогов на прибыль и налогов на доходы физических лиц.

- Ранее был проведён анализ, сколько официально людей занято в сфере добычи и переработки леса. Оказалось, что на одно юридическое лицо приходится один работник. После того как мы системно начали заниматься легализацией, количество официально трудоустроенных в этой отрасли выросло в разы. Они теперь получают все полагающиеся выплаты по больничным листам, отпускам, страховые пенсионные отчисления, - прокомментировал зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.

В настоящее время заключены соглашения с лесопользователями, проверяются лесосеки, пункты приёма и отгрузки древесины. Ведётся разъяснительная работа с руководителями лесоперерабатывающих компаний о необходимости официального трудоустройства работников. Совместно с лесниками на проверки выезжают сотрудники Гостехнадзора, которые проверяют задействованную технику на предмет регистрации. По результатам рейдов из 160 единиц техники выявлено более 60, не стоящих на учёте, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



налоги лесопользование
 
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