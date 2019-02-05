В Бурятии в 7 раз выросли налоги от лесной отрасли



В настоящее время заключены соглашения с лесопользователями, проверяются лесосеки, пункты приёма и отгрузки древесины. Ведётся разъяснительная работа с руководителями лесоперерабатывающих компаний о необходимости официального трудоустройства работников. Совместно с лесниками на проверки выезжают сотрудники Гостехнадзора, которые проверяют задействованную технику на предмет регистрации. По результатам рейдов из 160 единиц техники выявлено более 60, не стоящих на учёте, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.









Налоговые поступления в бюджет Бурятии от предприятий лесопромышленного комплекса в четвертом квартале 2018 года увеличились более чем в семь раз - с 5,9 млн до 43,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова республиканское агентство лесного хозяйства ведёт комплексную работу по легализации лесной отрасли.По сравнению с первым полугодием 2018 года, численность официально зарегистрированных работников лесозаготовительных предприятий увеличилась в 3,5 раза – с 250 до 800 человек. Отмечается рост страховых, пенсионных отчислений, налогов на прибыль и налогов на доходы физических лиц.- Ранее был проведён анализ, сколько официально людей занято в сфере добычи и переработки леса. Оказалось, что на одно юридическое лицо приходится один работник. После того как мы системно начали заниматься легализацией, количество официально трудоустроенных в этой отрасли выросло в разы. Они теперь получают все полагающиеся выплаты по больничным листам, отпускам, страховые пенсионные отчисления, - прокомментировал зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.