Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребёнка
Новую выплату на третьего ребёнка или последующих детей, родившихся с 1 января 2019 года и до достижения ими трёх лет, могут получить многодетные семьи в Забайкальском крае. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребёнка, который установлен в Забайкальском крае на 2019 год (11 801 рубль) При этом выплата имеет адресный характер и выплачивается только семьям, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.
Отделами социальной защиты населения краевого центра социальной защиты населения во всех районах края осуществляется приём документов на данную выплату. На данный момент обратились 20 человек.
Как отмечают специалисты, выплата не предоставляется многодетным семьям, воспользовавшимся правом на ежемесячную денежную выплату на детей, родившихся до 31 декабря 2018 года. Поэтому многодетная семья может воспользоваться правом на ежемесячную денежную выплату только один раз.
Более подробную информацию об условиях получения выплат можно получить в отделах социальной защиты по месту жительства либо по телефону горячей линии в Чите: 8(3022)21-77-07.
20 женщин обратились за выплатой на третьего ребёнка в Забайкалье
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