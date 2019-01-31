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В развитие Улан-Удэ планируют вложить более 11 миллиардов

В развитие Улан-Удэ планируют вложить более 11 миллиардов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Сумма рассчитана до 2024 года

29 и 30 января в правительстве республики прошли заседания рабочих групп по разработке комплексного плана социально-экономического развития Улан-Удэ.

Поручение по его разработке в октябре дал Алексей Цыденов. Глава отметил, что программа должна отражать весь комплекс мероприятий, в том числе строительство объектов социальной инфраструктуры, дорог, благоустройство города.

В состав рабочих групп вошли руководители республиканских министерств, депутаты Народного Хурала Бурятии, а также общественные деятели.

Поступившие предложения были рассмотрены и разбиты на 3 блока: социальный, экономический и инфраструктурный. Каждый из блоков включает в себя определённые направления, среди которых социальная защита населения, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, вопросы занятости, обеспечения общественной безопасности. 

Помимо этого, все мероприятия комплексного плана распределены по разделам в зависимости от готовности проекта к реализации, наличии источников финансирования и других факторов. Так, например, в инфраструктурном блоке с 2019 по 2024 год почти 2 миллиарда рублей будет выделено на реконструкцию сетей теплоснабжения, ещё 153 миллиона на реконструкцию сетей водоснабжения.
1,3 миллиарда заложено в бюджете на строительство, 6,7 миллиардов на строительство моста через Уду.

В социальном блоке уже предусмотрено 2,7 миллиардов рублей на строительство 3-х и реконструкцию 2-х школ, также планируется строительство 4-х и выкуп 5-ти детских садов, на которые заложено 2,5 миллиарда. Ещё 2 миллиарда предусмотрено на строительство второй очереди республиканского онкодиспансера, 1,4 миллиарда на строительство национального музея, 203 миллиона на лукодром и 1,4 миллиарда на строительство ледового дворца.

Экономический блок предполагает выделение 151 миллиона на развитие малого предпринимательства, 106 миллионов на развитие туризма, 387 на экологические мероприятия. 

Все вышеперечисленные мероприятия уже имеют источники финансирования из федерального, республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников. Общая сумма по проектам второго раздела превышает 11 миллиардов рублей. 

- Есть в плане и проекты, уже имеющие проектно-сметную документацию, но по которым пока не определены источники финансирования. Их мы включили в третий раздел. То есть они стоят у нас на очереди, и, как только появится возможность, будут реализованы. Это и строительство инфекционной больницы, и строительство центра социальной адаптации, и создание авиастроительного промышленного технопарка. Есть и просто перспективные мероприятия, работа над которыми будет вестись постепенно. К ним, например, относятся водоснабжение левого берега, строительство трамвайных путей в отдалённые микрорайоны города, строительство парков культуры и отдыха и другие мероприятия, - рассказала заместитель министра экономики Бурятии Елена Тыжинова.

Очередное заседание рабочей группы запланировано на середину февраля. Готовый комплексный план должен быть представлен комиссии при правительстве Бурятии к 20 февраля текущего года, сообщает пресс-служба минэкономики Бурятии.

экономическое развитие
 
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