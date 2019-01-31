Бурятия получила ещё 20 машин скорой помощи

Новый санитарный транспорт обошёлся в 53 миллиона рублей



Машины скорой помощи распределялись с учётом отдалённости населённых пунктов и износа имеющегося автопарка. Транспорт получили центральные больницы восьми районов: Баунтовского, Бичурского, Заиграевского, Иволгинского, Кяхтинского, Джидинского, Тункинского и Хоринского районов. Ещё девять скорых предназначены для медицинских учреждений Улан-Удэ: Территориального центра медицины катастроф, городской поликлиники № 2 и Станции скорой медицинской помощи.

















Алексей Цыденов выразил благодарность фельдшерам, врачам и водителям служб скорой помощи за ответственное служение долгу. Он особо отметил диспетчера «горячей линии» Центра медицины катастроф Светлану Пежемскую, которая спасла 12 человек во время пожара, случившегося в её доме в октябре 2018 года.









В Улан-Удэ 30 января ключи от новых машин вручили главным врачам медицинских учреждений республики. Новый санитарный транспорт стоимостью более 53 млн рублей будет обеспечивать экстренной медицинской помощью свыше 740 тысяч человек. Средства выделены по поручению президента РФ из резервного фонда правительства России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.- Девять новых машин выйдут на обслуживание населения Улан-Удэ, чтобы городская служба скорой помощи была полностью укомплектована. При этом ни одна из машин, которые сейчас выезжают на вызовы, не будет списана. Таким образом, количество бригад будет увеличено. Это особенно важно в периоды сезонного подъема заболеваемости, снимет загруженность службы и ускорит её работу, - сказал министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.Все кареты скорой медицинской помощи класса «В» российского производства. В машинах имеются аппарат искусственной вентиляции лёгких, дефибриллятор, ингалятор, наборы для оказания скорой и экстренной медицинской помощи детям, беременным и роженицам.- Машины современные, полностью укомплектованные необходимым оборудованием, которое позволяет более качественно и быстро оказывать помощь нашим жителям на месте и по дороге в больницу. Федеральная поддержка у нас есть, нас слышат и помогают, - сообщил глава Бурятии.Глава Бурятии вручил девушке сертификат на приобретение жилья на 1,5 млн рублей.В 2018 году новый санитарный транспорт получили 19 районов республики. Ещё две медицинские организации в районах получили ключи от новых мобильных медицинских комплексов стоимостью свыше 11 миллионов рублей.