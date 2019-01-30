В Бурятии и Забайкалье появятся офисы для работы с инвесторами

Специалисты КРДВ прибыли в столицы двух новых регионов ДФО для оценки готовности предпринимателей вступить в создаваемые здесь ТОРы
АО «Корпорация развития Дальнего Востока» совместно с правительствами Забайкальского края и Бурятии приступила к формированию пула инвесторов, готовых войти в создаваемые территории опережающего развития и свободный порт Владивосток. Для организации полномасштабного присутствия в новых дальневосточных регионах управляющая компания создаёт проектные офисы в Чите и Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба минвостокразвития России.
Специалисты КРДВ прибыли в столицы двух новых регионов Дальнего Востока для оценки готовности предпринимателей Забайкальского края и Бурятии вступить в создаваемые здесь ТОРы. Также на месте идёт изучение возможностей строительства инфраструктуры для будущих резидентов. Работа с потенциальными инвесторами ведется совместно с местными институтами развития - АО «Корпорация развития Забайкальского края» и Фондом регионального развития республики.
- В настоящее время с властями Забайкалья и Бурятии прорабатываем оптимальные места для расположения ТОР и СПВ. Есть идеи и наработки. Мы понимаем, о чём говорить с инвесторами, на какие проекты можно опереться, чтобы дать толчок развитию региона, – говорит генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов. – Совместно с субъектами мы рассчитываем создать дочерние общества по примеру уже существующих в ДФО, которые на месте будут работать с инвесторами и контролировать ход строительства инфраструктуры. Дочерние общества позволят не потерять те наработки и проекты, которые уже есть и ведутся, обеспечат интеграцию региональных и федеральных команд развития.
Получить подробную информацию о режимах ТОР и СПВ, формировании представительств АО «КРДВ» в Чите можно по телефонам 8(3022)71-14-45, 8(3022)31-14-24 и 8(914)066-80-33, в Улан-Удэ – 8(3012)21-11-50 и 8(914)656-62-16. Кроме того, полная информация о преференциальных режимах и процессе получения статуса резидента ТОР и СПВ размещена на официальном сайте АО «КРДВ».
Стоит отметить, что для резидентов ТОР и СПВ действуют одинаковые налоговые и административные льготы: общий размер страховых взносов на 10 лет снижен до 7,6 %, налоговые преференции на землю, прибыль, имущество, таможенная процедура свободной таможенной зоны, возможность привлечения иностранной рабочей силы без квот, разносторонняя административная поддержка.
Для резидентов ТОР корпорация предоставляет в аренду земельный участок (по цене 0,8% от кадастровой стоимости), при необходимости обеспечивает резидента инфраструктурой. После реализации проекта резидент имеет право выкупа земельного участка по льготной стоимости.
Что касается резидентов СПВ, после получения статуса инвестор имеет право на получение земельного участка без проведения процедуры торгов, при этом распределяют земельные участки в свободном порту Владивосток региональные либо муниципальные органы власти.
В Бурятии и Забайкалье появятся офисы для работы с инвесторами
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