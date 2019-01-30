В промпарке Бурятии запустят 7 новых производств



В Улан-Удэ на территории промышленного парка Бурятии состоится запуск производств ещё 7 компаний. Проекты резидентов рассчитаны на производство широкого спектра промышленной продукции.



Байкальский текстильный комбинат готов запустить производство окрашенной и неокрашенной шерстяной пряжи. Продукт планируют использовать в собственном производстве и для реализации на российском и международных рынках.



Ещё две компании намерены развернуть в промпарке производство инновационной продукции: биополимерных матриц для использования в косметологии и фильтрующих элементов и систем очистки сточных вод. Оба проекта стали победителями конкурса стартапов в парке «Сколково».



Помимо того, планируется открыть производство шерстяных матов по немецкой технологии для строительных и дорожных работ, строительных изделий из камня, ликёроводочной продукции и органических удобрений.



Всего на территории промпарка сегодня работают 15 резидентов. Девять из них уже запустили производство – полиэтиленовых труб, текстильных изделий, алюминиевых конструкций и роллетных систем, детских развивающих модулей, мягкой мебели, спортивных и игровых площадок, сувенирных и ювелирных изделий из бурятского нефрита, бетона и строительных изделий, корпусной мебели.



В компаниях создано более 150 рабочих мест, 40 высокопроизводительных рабочих мест. Налоговые поступления в бюджет республики в прошлом году составили более 35 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Инвестиций в проекты резидентов и инфраструктуру промпарка составили около 300 миллионов рублей.



За два года работы производственная площадь промпарка увеличилась почти в 1,5 раза, ведётся работа по улучшению инфраструктуры, сообщила генеральный директор управляющей компании промпарка Бурятии Галина Попова.



- Основная задача, поставленная главой Бурятии, – формирование благоприятных условий для развития бизнеса в Бурятии выполнена. Промпарк работает, открываются новые производства, созданы комфортные условия для их работы, - прокомментировала Галина Попова.

