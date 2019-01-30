Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Января

29 Января

Популярное

В промпарке Бурятии запустят 7 новых производств

В промпарке Бурятии запустят 7 новых производств
Экономика,  Фото:Пресс-служба правительства РБ
Проекты рассчитаны на промышленную продукцию

В Улан-Удэ на территории промышленного парка Бурятии состоится запуск производств ещё 7 компаний. Проекты резидентов рассчитаны на производство широкого спектра промышленной продукции. 

Байкальский текстильный комбинат готов запустить производство окрашенной и неокрашенной шерстяной пряжи. Продукт планируют использовать в собственном производстве и для реализации на российском и международных рынках. 

Ещё две компании намерены развернуть в промпарке производство инновационной продукции: биополимерных матриц для использования в косметологии и фильтрующих элементов и систем очистки сточных вод. Оба проекта стали победителями конкурса стартапов в парке «Сколково». 
 
Помимо того, планируется открыть производство шерстяных матов по немецкой технологии для строительных и дорожных работ, строительных изделий из камня, ликёроводочной продукции и органических удобрений. 

Всего на территории промпарка сегодня работают 15 резидентов. Девять из них уже запустили производство – полиэтиленовых труб, текстильных изделий, алюминиевых конструкций и роллетных систем, детских развивающих модулей, мягкой мебели, спортивных и игровых площадок, сувенирных и ювелирных изделий из бурятского нефрита, бетона и строительных изделий, корпусной мебели. 

В компаниях создано более 150 рабочих мест, 40 высокопроизводительных рабочих мест. Налоговые поступления в бюджет республики в прошлом году составили более 35 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Инвестиций в проекты резидентов и инфраструктуру промпарка составили около 300 миллионов рублей.

За два года работы производственная площадь промпарка увеличилась почти в 1,5 раза, ведётся работа по улучшению инфраструктуры, сообщила генеральный директор управляющей компании промпарка Бурятии Галина Попова. 

- Основная задача, поставленная главой Бурятии, – формирование благоприятных условий для развития бизнеса в Бурятии выполнена. Промпарк работает, открываются новые производства, созданы комфортные условия для их работы, - прокомментировала Галина Попова.
промышленный парк
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В промпарке Бурятии запустят 7 новых производств
В промпарке Бурятии запустят 7 новых производств
Экономика, 30.01.2019
Проекты рассчитаны на промышленную продукцию
Советский район увеличил темп строительства сетей водоснабжения
Советский район увеличил темп строительства сетей водоснабжения
Экономика, 30.01.2019
В 2018 году построили больше сетей, чем в предыдущие годы
Бурятия и Забайкалье получат средства на соцразвитие
Бурятия и Забайкалье получат средства на соцразвитие
Экономика, 30.01.2019
Сейчас два региона, вошедшие в состав ДФО, занимаются обоснованием социальных мероприятий в центрах экономического роста
Улан-Удэ может получить в дар от Москвы старые трамваи
Улан-Удэ может получить в дар от Москвы старые трамваи
Экономика, 30.01.2019
Вопрос о передаче трамваев рассмотрят после поступления нового подвижного состава для Москвы
139 молодых семей Бурятии получат жильё
139 молодых семей Бурятии получат жильё
Экономика, 30.01.2019
Им будут выделены сертификаты на строительство и приобретение жилья
В Бурятии появится радиогелиограф почти за 2 миллиарда
В Бурятии появится радиогелиограф почти за 2 миллиарда
Экономика, 30.01.2019
Объект в Тункинском районе будет исследовать Солнце и околоземное космическое пространство
Улан-Удэнский авиазавод автоматизирует процесс сопровождения производства
Улан-Удэнский авиазавод автоматизирует процесс сопровождения производства
Экономика, 30.01.2019
Это позволит увидеть фактический процент выполнения производственных заданий в течение месяца
Бурятии присвоили низкий кредитный рейтинг
Бурятии присвоили низкий кредитный рейтинг
Экономика, 30.01.2019
Жителям республики чаще отказывают в кредитах
Бурятия вошла в топ популярных у туристов регионов России
Бурятия вошла в топ популярных у туристов регионов России
Экономика, 30.01.2019
Республика в топ-30 регионов туризма-2018 в стране
Бурятии выделили 10 млрд на строительство школ и детсадов
Бурятии выделили 10 млрд на строительство школ и детсадов
Экономика, 30.01.2019
В ближайшие три года в республике построят 11 школ и 24 детских сада
В Улан-Удэ отремонтировали аварийные лестницы
В Улан-Удэ отремонтировали аварийные лестницы
Экономика, 28.01.2019
Оставшиеся лестницы отремонтируют в ноябре
Стартовал конкурс на лучший дизайн развязки в центре Улан-Удэ
Стартовал конкурс на лучший дизайн развязки в центре Улан-Удэ
Экономика, 28.01.2019
Развязку на пересечении улиц Борсоева, Ербанова, проспекта 50-летия Октября и Революции 1905 года ждёт грандиозное обновление
За два года отремонтировали все въезды в Улан-Удэ
За два года отремонтировали все въезды в Улан-Удэ
Экономика, 28.01.2019
Проведён масштабный ремонт дорог, ликвидированы «знаменитые» лужи и «убитые» места
Бурятия будет развивать армейский туризм
Бурятия будет развивать армейский туризм
Экономика, 28.01.2019
Ставка в этом направлении сделана на Кяхтинский район

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^