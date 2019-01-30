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Фенольное озеро в Улан-Удэ могут ликвидировать в этом году

Фенольное озеро в Улан-Удэ могут ликвидировать в этом году
Экономика,  Фото: АТВ
В ближайшие три месяца проектные институты подберут специальную технологию для рекультивации опасных отходов

Ядовитое озеро в центре Улан-Удэ может исчезнуть в 2019 году. Рекультивация фенольного озера станет пилотным проектом федеральной программы. Уже в ближайшие три месяца проектные институты подберут специальную технологию для рекультивации опасных отходов, сообщает АТВ.

- На сегодня подписано соглашение между ОАО «РЖД» и компанией «Локотех» о том, что совместно будут проводиться работы по ликвидации фенольного озера. Уже сейчас собираются технологии, которые будут применены. И я думаю, что в ближайшее время непосредственно работы по ликвидации уже начнутся, - сказал Алексей Цыденов, глава Бурятии.

- Учитывая и масштабы, и объёмы работ, конечно, это работа не одного дня, и по всей видимости, не одного месяца. При этом мы абсолютно понимаем, учитываем момент, что это черта города. И даже если вдруг будет какой-то вариант, связанный с вывозом, то это будет обсуждаться и рассматриваться с участием города и субъекта федерации, - отметил Павел Морозов, управляющий директор по производственной безопасности и взаимодействию с контрольно-надзорными органами ООО «ЛокоТех». 



Одну из главных экологических проблем республики не могут решить уже больше 10-ти лет. Из-за споров, кто должен его ликвидировать, судьба ядовитых отходов остаётся открытой. В одно время даже прозвучала информация, что его помогут ликвидировать японцы. Так или иначе, по решению Железнодорожного суда Улан-Удэ, работы по обезвреживанию и рекультивации земельного участка с фенольным озером должны быть проведены до 31 декабря 2019 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что говорить о скором решении проблемы с токсичным фенольным озером в центре Улан-Удэ преждевременно. И до конца 2018 года её решить не удастся.

Ранее - в мае 2018 года - в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума правительство Бурятии подписало соглашение с ГК «ЛокоТех». Один из важных пунктов документа о сотрудничестве - ликвидация фенольного озера.
экология
 
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