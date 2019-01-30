Им будут выделены сертификаты на строительство и приобретение жилья
В 2019 году около 76 млн рублей государство выделило на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение и строительство жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Жилищные сертификаты предоставляются молодым семьям в рамках государственной программы.
- Из федерального бюджета на эти цели выделено 35,7 млн рублей. Софинансирование из республиканского бюджета и местных бюджетов составит 40 млн рублей. Выплата рассчитывается с учётом цены квадратного метра и количества членов семьи, - отметили в пресс-службе.
Молодые семьи получат возможность приобрести или построить дом на территории Бурятии. Возраст членов молодой семьи не должен превышать 35 лет. Нуждающимся семьям в улучшении жилищных условий необходимо встать на учёт по месту постоянной прописки.
В прошлом году также 139 семей получили жилищные сертификаты.
- Помимо того, господдержка молодым семьям и специалистам была оказана по ряду других направлений. 48 молодых семей получили при рождении или усыновлении ребёнка социальные выплаты из республиканского бюджета на компенсацию средств, затраченных на покупку жилья. Общая сумма субсидии составила 6,8 млн рублей. Семи молодым учителям предоставлены социальные выплаты на оплату процентной ставки, которая превысила годовой процент за пользование ипотечным кредитом 8,5%, на сумму 580,6 тысяч рублей, - добавила пресс-служба правительства.
Ещё 16 молодых специалистов Бурятии получили жилищные сертификаты для приобретения или строительства жилья на общую сумму 6,2 млн рублей.
139 молодых семей Бурятии получат жильё
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