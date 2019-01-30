В Бурятии появится радиогелиограф почти за 2 миллиарда

Экономика, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Объект в Тункинском районе будет исследовать Солнце и околоземное космическое пространство



Первая очередь самого масштабного проекта РАН — Национального гелиогеофизического центра — получила финансирование. Уже к концу 2019 года в Тункинской долине в Бурятии должен быть введён в строй комплекс оптических инструментов, а в 2020 году на территории региона будет создан радиогелиограф. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».



Разработанный в ИСЗФ СО РАН (ИСЗФ - Институт солнечно-земной физики – прим. ред.) проект «Национальный гелиогеофизический центр» будет включать в себя целый ряд объектов, расположенных в разных частях Иркутской области и Республики Бурятия. В него войдут: комплекс оптических инструментов, солнечный телескоп-коронограф, многоволновой радиогелиограф, система радаров, мезостратосферный лидар, нагревной стенд, центр сбора, хранения и обработки информации и некоторые другие инструменты.



- Задачи центра — на новом уровне продолжить фундаментальные исследования, ориентируя их на решение прикладных задач. Эти задачи в основном будут касаться исследования Солнца и околоземного космического пространства, продолжится изучение влияния солнечного ветра на магнитосферу и ионосферу, что позволит изучать структуру и физику верхней атмосферы Земли, - отмечается в материале издания «Наука в Сибири».



Также здесь добавляется, что все эти исследования крайне важны для решения практических задач, связанных с проблемой космической погоды. Процессы, которые проходят в магнитосфере, оказывают существенное влияние на работоспособность, эффективность технологических, радиоэлектронных и других систем как космического, так и наземного базирования.



Поэтому исследователи ставят перед собой задачу не только изучать эти процессы, но и научиться их предсказывать и таким образом снизить последствия негативного воздействия факторов космической погоды на зависящие от них устройства. Информация из Национального гелиогеофизического центра будет поступать в различные отрасли и ведомства, такие как «Роскосмос», «Росатом», МЧС, Министерство энергетики РФ и другие.



В этом году по плану должны сдать оптический комплекс в Торах в Тункинском районе. Основной подрядчик по строительству оптического комплекса — входящий в Госкорпорацию «Ростех» Лыткаринский завод оптического стекла.



- По объекту «Оптические инструменты» в ноябре 2018 года был подписан контракт с ИСЗФ СО РАН. Общая сумма этого контракта — 235 миллионов рублей, срок выполнения работ и ввода объекта в эксплуатацию — 2019 год. То есть до конца текущего года мы должны поставить научное оборудование и построить объекты, - рассказал советник генерального директора АО «Лыткаринский завод оптического стекла» по специальным проектам Алексей Добровольский.



Второй проект первой очереди — многоволновой радиогелиограф, работающий на диапазоне частот 3—24 ГГц. Его построят в посёлке Бадары. Этот инструмент необходим для разработки надёжных методов прогноза, он позволит идентифицировать механизмы резкого нагрева плазмы и процессов переноса энергии в солнечной атмосфере. Исследования солнечного радиоизлучения в широком диапазоне частот помогут корректно измерять магнитные поля в короне Солнца.



Радиогелиограф появится на месте уже действующего в Бадарах солнечного радиотелескопа. Последний постепенно демонтируют.



Контракт по созданию радиогелиографа заключен 27 ноября 2018 года на сумму более двух миллиардов рублей. Срок выполнения — 22 месяца. Подписан договор с подрядчиком АО НПФ «Микран» на сумму 1 872 млн рублей со сроком 20 месяцев. Получается, появится объект в Бадарах в Тунке в 2020 году.

