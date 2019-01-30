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Бурятии присвоили низкий кредитный рейтинг

Бурятии присвоили низкий кредитный рейтинг
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителям республики чаще отказывают в кредитах

С 31 января вступает в силу федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных историях». Закон говорит о том, что вместе с кредитным отчётом бюро будут выдавать заёмщику его индивидуальный кредитный рейтинг. Об этом сообщает пресс-служба Объединённого Кредитного Бюро.

Индивидуальный кредитный рейтинг - аналог скоринга, который активно используется банками и МФО при принятии решения о выдаче заёмщику кредита.

- Балл будут рассчитывать бюро кредитных историй по своим существующим скоринговым моделям, которые уже доказали валидность для кредиторов. Каждое бюро имеет свою модель с определённым набором переменных, которые влияют на итоговый размер балла – наличие текущих и исторических просрочек платежей, уровень долговой нагрузки заёмщика, количество запросов его кредитной истории, её глубина (чем она больше, тем лучше) и т.д. Чем выше балл, тем ниже уровень кредитного риска заёмщика, - сообщают аналитики сайта Объединённого Кредитного Бюро.

Для заёмщика важен не только определённый балл, а больше интервал уровня риска, которому он соответствует. Есть три уровня риска – высокий, средний и низкий.

Аналитики ОКБ дали оценку индивидуальному кредитному рейтингу жителей регионов России. Они обработали данные от 77,7 млн граждан, когда-либо бравших кредит в банке или займ в МФО, информация о которых есть в бюро.

По данным статистики, Бурятия является одним из регионов, где больше всего граждан с низким кредитным рейтингом. Так, 19% жителей республики являются обладателями низкого кредитного рейтинга.

В республике высокий кредитный рейтинг имеют 70% граждан по данным опроса. А 12% граждан имеют средний рейтинг.

Одну строчку с Бурятией по показателям граждан с низким рейтингом занимает Карачаево-Черкессия. Ещё в двух регионах в Тыве и Алтае живёт большое количество россиян, которым вероятнее всего откажут в предоставлении кредитов. У Тывы это целых 29% граждан, а у Алтая – 22%. У наших соседей-регионов также много граждан с низким кредитным рейтингом. Так, у Иркутской области – 17% жителей, у забайкальского края – 18%.

Лидерами по доле граждан с высоким кредитным рейтингом стали Москва (84%), Чукотский АО и Рязанская обл. – по 83%, Пензенская, Орловская, Брянская области, Санкт-Петербург, республики Мордовия и Чувашия – по 82%. 
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