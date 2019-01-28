В Улан-Удэ отремонтировали аварийные лестницы



По информации комитета городского хозяйства, прошёл первый этап ремонта лестниц в Улан-Удэ. Привели в порядок лестницу у дома № 28 по улице Гагарина, лестницу по улице Пятницкого, по улице Лазо, лестницу по улице Ключевской, 22, а, а также лестницы вблизи СК «Гэсэр» и улицы Куйбышева.



Лестницы по улице Фрунзе, 5, и улице Мокрова, 23, на улице Батарейной и на спуске к острову Богородскому будут отремонтированы в ноябре. Также капитальный ремонт лестницы от улицы Почтамтской до администрации Советского района будет проведён в текущем году.



Список лестниц, подлежащих ремонту, формируется на основании предложений районных администраций и обращений жителей города. В настоящее время готовится список лестниц для ремонта в текущем году. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

