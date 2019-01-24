Цены на остальное топливо не изменились
За неделю в Улан-Удэ бензин марки АИ-95 подешевел на 0,06 рублей или 0,1%. Стоимость бензина марки АИ-92, АИ-98 и дизельного топлива не изменилась.
В соседнем Иркутске снизилась стоимость дизельного топлива на 36 копеек или 0,7 %. Стоимость бензина не изменилась.
В Чите подешевел бензин марки АИ-92 на 61 копейку или 1,4 %, АИ-95 на 77 копеек, или 1,7 %. Стоимость бензина марки АИ-98 и дизельного топлива не изменилась.
Об этом сообщает управление по информационной политике города.
В Улан-Удэ подешевел бензин АИ-95
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Цены на остальное топливо не изменились
Уже в 2019 году регионам выделят по 3,3 млрд рублей на соцобьекты
Возбуждено уголовное дело
Коэффициент индексации установили в размере 1,04
Деньги планируется направить на ремонт и строительство объектов социальной сферы
Деньги выделили для проведения зимних сельских игр
Также под суд пошли женщины, обналичившие материнский капитал
Более 900 человек в Бурятии не получают зарплаты вовремя
Экологически чистые продукты хотят изготовлять из местного сырья
В школе - просторные помещения, коридоры, актовый зал, большой спортзал, лифт и многое другое
Ещё 200 семьям была оказана помощь деньгами
Общий объём ввода жилья на территории Иркутской области за минувший год составил 982,3 тысяч квадратных метров
На строительство школы из республиканского бюджета выделяли более 336 миллионов рублей. ФОТО
В районах республики идёт обсуждение предложений в программу развития Дальнего Востока
Аэропорт обслужил в 2018 году 2867 воздушных судов