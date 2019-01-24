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В Улан-Удэ подешевел бензин АИ-95

В Улан-Удэ подешевел бензин АИ-95
Экономика,  Фото:pixabay.com
Цены на остальное топливо не изменились

За неделю в Улан-Удэ бензин марки АИ-95 подешевел на 0,06 рублей или 0,1%. Стоимость бензина марки АИ-92, АИ-98 и дизельного топлива не изменилась.

В соседнем Иркутске снизилась стоимость дизельного топлива на 36 копеек или 0,7 %. Стоимость бензина не изменилась.

В Чите подешевел бензин марки АИ-92 на 61 копейку или 1,4 %, АИ-95 на 77 копеек, или 1,7 %. Стоимость бензина марки АИ-98 и дизельного топлива не изменилась.

Об этом сообщает управление по информационной политике города.
бензин
 
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