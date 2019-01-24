В Улан-Удэ подешевел бензин АИ-95

Цены на остальное топливо не изменились



За неделю в Улан-Удэ бензин марки АИ-95 подешевел на 0,06 рублей или 0,1%. Стоимость бензина марки АИ-92, АИ-98 и дизельного топлива не изменилась.



В соседнем Иркутске снизилась стоимость дизельного топлива на 36 копеек или 0,7 %. Стоимость бензина не изменилась.



В Чите подешевел бензин марки АИ-92 на 61 копейку или 1,4 %, АИ-95 на 77 копеек, или 1,7 %. Стоимость бензина марки АИ-98 и дизельного топлива не изменилась.



Об этом сообщает управление по информационной политике города.

