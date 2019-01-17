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В Улан-Удэ установят свинью на фасаде дома почти за 200 тысяч

В Улан-Удэ установят свинью на фасаде дома почти за 200 тысяч
Экономика, 
Монтаж будет проведён до 5 февраля

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце декабря комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ объявил торги на светящийся символ года. Начальная максимальная цена контракта составила 300 тысяч рублей.

Отмечалось, что светодиодная красная свинья украсит собой фасад многоквартирного дома №4 на улице Ключевская. Её размеры в высоту и ширину – 7 метров.

Сегодня стало известно, что по результатам торгов вчера, 16 января, определён победитель запроса котировок. Им стал ООО «Барон». Цена контракта составляет 198 тысяч 888 рублей. Монтаж установки будет проведён до 5 февраля.

- Подрядчик должен гарантировать высокое качество результатов работ в соответствии с требованиями качества, безопасности жизни и здоровья, санитарным нормам и правилам, а также иным требованиям сертификации, государственным стандартам, установленным действующим законодательством России, - сообщили в управлении по информационной политике администрации Улан-Удэ.
символика госзакупки
 
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