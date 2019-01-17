Жители Баргузинского района внесли предложения в программу развития Дальнего Востока

Прозвучали предложения по малому бизнесу в сельской местности и развитию фермерских хозяйств
В районном центре – селе Баргузин 15 декабря состоялось общественное обсуждение предложений жителей Баргузинского района для включения в Национальную программу развития Дальнего Востока.
Общественный форум прошел под председательством заместителя председателя правительства РБ – министра сельского хозяйства и продовольствия РБ Даба-Жалсана Чирипова. В мероприятии приняли участие жители Баргузинского района, общественные деятели, а также специалисты районной администрации и агропромышленного комплекса.
Основными темами форума стали предложения по развитию агропромышленного комплекса, строительству школ, общежитий и улучшению благосостояния населения как в районе, так и в республике в рамках реализации национальной программы по развитию всех дальневосточных регионов.
Как отметил Даба-Жалсан Чирипов, «внести свой вклад в развитие Дальнего Востока может любой житель республики, Баргузинского района. Не имеет значения, в какой области вы специалист, важно лишь одно: мы все неравнодушны к родному краю».
На обсуждении прозвучали предложения от жителей района, касающиеся содержания скота, развития крестьянских (фермерских) хозяйств и малого бизнеса в сельской местности. Также местных жителей волнуют вопросы по улучшению транспортной доступности отдалённых сёл и доступности современного образования, здравоохранения, культуры, а также повышение уровня жизни местного населения. По итогам обсуждения все участники форума отметили значимость общественного обсуждения национальной программы по развитию дальневосточных регионов.
Поручение по разработке программы по развитию Дальнего Востока до 2025 года дал президент России Владимир Путин на четвёртом Восточном экономическом форуме в 2018 году. Программа объединит мероприятия национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, а также стратегии развития всех дальневосточных регионов, в том числе Бурятии.
До 15 февраля каждый житель республики может внести свои предложения в национальную программу по развитию Дальнего Востока на специализированном сайте дв2025.рф. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, указать информацию о месте проживания, указать номер мобильного телефона, профессиональную принадлежность и дату своего рождения. Количество предложений от одного пользователя неограниченно, они могут касаться как развития ДФО, так и конкретного региона или даже населенного пункта. Сайт призван собрать предложения и для голосования по поступившим предложениям.
Жители Баргузинского района внесли предложения в программу развития Дальнего Востока
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