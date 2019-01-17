Стоимость реконструкции – 1 млн 428 тысяч рублей
Долгожданным подарком для всех жителей села Хуртэй стало открытие 14 января после капитального ремонта дома культуры. На торжественное открытие собрались гости из близлежащих населённых пунктов. На празднике также присутствовали депутаты, глава Кижингинского района Геннадий Лхасаранов, председатель райсовета народных депутатов Доржо Бадмаев, заместитель главы – председатель комитета по социальной политике Интерна Эрдынеева, а также все главы сомонов, ветераны культуры, заведующие культурно-досуговыми учреждениями.
Праздничный концерт помогли подготовить коллеги из Чесанского и Загустайского СДК.
- Жители с большим удовольствием слушали новые песни женского вокального ансамбля «Надежда», порадовал зрителей своим эмоциональным исполнением песен Олег Шкедов, которого слушатели долго не хотели отпускать со сцены, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.
Во все времена сельский клуб был и остаётся общественно-культурным центром. Осуществить капитальный ремонт здания помогла государственная программа «Культура Бурятии». Для реализации проекта потребовалось 1 млн 428 тысяч рублей, из них 1 млн рублей из республиканского бюджета, 428 тысяч рублей из местного.
Дом культуры открылся после ремонта в одном из сёл Бурятии
Экономика, Фото:
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