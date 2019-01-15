Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Января

14 Января

Популярное

Внешнеторговый оборот Бурятии и Монголии составил более 40 млн долларов

Внешнеторговый оборот Бурятии и Монголии составил более 40 млн долларов
Экономика,  Фото:pixabay.com
Это данные за 2018 год

Внешнеторговый оборот Бурятии и Монголии в январе-ноябре 2018 года составил 40 млн долларов.

Бурятия на шестой позиции среди российских регионов по объёмам экспорта в Монголию. При этом стоит отметить, что практически 60% всего экспорта Российской Федерации в Монголию составляют нефтепродукты, из Бурятии же в основном поставляются товары широкого потребительского спроса.

- Прирост экспорта составил 9% по сравнению с 2017 годом и достиг 32,4 млн. долларов. Растёт и импорт, за 11 месяцев 2018 года объём ввозимой продукции увеличился на 19% и составил 7,7 млн. долларов, - сообщили в пресс-службе минэкономики республики.

Основную долю в импорте из Монголии занимают конина и говядина, которые приобретают в качестве сырья крупные предприятия республики – ООО «Бурятмяспром», ООО «Надежда».

Бурятия экспортирует в Монголию широкую линейку продуктов питания местных и российских производителей. За 11 месяцев прошлого года предприятия региона заработали на поставках продуктов питания 15 млн. долларов.

- Больше всего востребованы молочная продукция и яйца, с января по ноябрь 2018 года было вывезено 3,2 тыс. тонн данной продукции, 0,7 тыс. тонн жиров и масел и 0,6 тыс. тонн других продовольственных товаров, - продолжили в министерстве.

Впервые в 2018 году начались поставки в Монголию свинины производства компании «Восточно-Сибирский». За 11 месяцев прошлого года на экспорт ушло 316,5 тонн мяса.

Активно в последние 4 года ведутся поставки в Монголию картона с Селенгинского целлюлозно-картонного комбината. В 2018 году предприятие отгрузило в соседнее государство 2,7 тысяч тонн продукции.

- В 2018 году почти на 18%, или на 400 тыс. долларов, увеличились поставки металлических изделий. Общий их объём составил 2,5 млн. долларов. На 26% увеличились и поставки изделий из текстиля, за 11 месяцев 2018 года в Монголию было отгружено товара на общую сумму 1,3 млн. долларов, - заключили в министерстве.
торговля
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии завершилось строительство школы в Гурульбе
В Бурятии завершилось строительство школы в Гурульбе
Экономика, 15.01.2019
В Иволгинском районе построена долгожданная школа на 450 мест
Котельные северных районов Бурятии хотят перевести на газ
Котельные северных районов Бурятии хотят перевести на газ
Экономика, 15.01.2019
Один из вариантов решения вопроса – строительство завода по производству газа в посёлке Усть-Кут Иркутской области
В Бурятии установили ещё одну солнечную электростанцию
В Бурятии установили ещё одну солнечную электростанцию
Экономика, 14.01.2019
Аналогичные станции планируют установить в отдалённых сёлах
К улан-удэнской школе №35 пристроят трёхэтажный пищеблок
К улан-удэнской школе №35 пристроят трёхэтажный пищеблок
Экономика, 14.01.2019
Он будет обустроен грузоподъёмниками для подачи пищи и грязной посуды
На ВСЖД оформили миллион билетов через Интернет
На ВСЖД оформили миллион билетов через Интернет
Экономика, 11.01.2019
В 2018 году на ВСЖД оформлено около 999,4 тысяч электронных билетов в поезда дальнего следования
Эксперты вычислили, сколько лет жителям Бурятии нужно копить на дом
Эксперты вычислили, сколько лет жителям Бурятии нужно копить на дом
Экономика, 11.01.2019
К примеру, жителям Москвы придётся ждать 18 лет
Россыпи золота в Бурятии выставили на торги
Россыпи золота в Бурятии выставили на торги
Экономика, 11.01.2019
Три участка передаются победителям торгов на 25 лет
В Улан-Удэ за год подорожала аренда квартир
В Улан-Удэ за год подорожала аренда квартир
Экономика, 11.01.2019
Больше всего выросли цены на «однушки»
Перед запуском электронных виз аэропорт Улан-Удэ протестируют
Перед запуском электронных виз аэропорт Улан-Удэ протестируют
Экономика, 10.01.2019
Механизм электронных виз для иностранцев будет распространен на Бурятию и Забайкальский край с 1 июня 2019 года
В праздники в Бурятии зафиксирован большой турпоток
В праздники в Бурятии зафиксирован большой турпоток
Экономика, 10.01.2019
За праздничные дни через пункты пропуска Бурятской таможни переместилось более 15 тысяч туристов
В Ангарске подорожал проезд в трамваях
В Ангарске подорожал проезд в трамваях
Экономика, 10.01.2019
С 1 января стоимость проезда в трамвае в Ангарске выросла до 20 рублей
Труженики тыла Иркутской области получат дополнительную выплату
Труженики тыла Иркутской области получат дополнительную выплату
Экономика, 10.01.2019
На сегодня сформирована выплата для 8800 тружеников тыла
Бурятия подготовила предложения в нацпрограмму Дальнего Востока на 160 млрд
Бурятия подготовила предложения в нацпрограмму Дальнего Востока на 160 млрд
Экономика, 10.01.2019
Жители также смогут высказаться на общественных форумах

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^