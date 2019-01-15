Внешнеторговый оборот Бурятии и Монголии составил более 40 млн долларов

Это данные за 2018 год
Внешнеторговый оборот Бурятии и Монголии в январе-ноябре 2018 года составил 40 млн долларов.
Бурятия на шестой позиции среди российских регионов по объёмам экспорта в Монголию. При этом стоит отметить, что практически 60% всего экспорта Российской Федерации в Монголию составляют нефтепродукты, из Бурятии же в основном поставляются товары широкого потребительского спроса.
- Прирост экспорта составил 9% по сравнению с 2017 годом и достиг 32,4 млн. долларов. Растёт и импорт, за 11 месяцев 2018 года объём ввозимой продукции увеличился на 19% и составил 7,7 млн. долларов, - сообщили в пресс-службе минэкономики республики.
Основную долю в импорте из Монголии занимают конина и говядина, которые приобретают в качестве сырья крупные предприятия республики – ООО «Бурятмяспром», ООО «Надежда».
Бурятия экспортирует в Монголию широкую линейку продуктов питания местных и российских производителей. За 11 месяцев прошлого года предприятия региона заработали на поставках продуктов питания 15 млн. долларов.
- Больше всего востребованы молочная продукция и яйца, с января по ноябрь 2018 года было вывезено 3,2 тыс. тонн данной продукции, 0,7 тыс. тонн жиров и масел и 0,6 тыс. тонн других продовольственных товаров, - продолжили в министерстве.
Впервые в 2018 году начались поставки в Монголию свинины производства компании «Восточно-Сибирский». За 11 месяцев прошлого года на экспорт ушло 316,5 тонн мяса.
Активно в последние 4 года ведутся поставки в Монголию картона с Селенгинского целлюлозно-картонного комбината. В 2018 году предприятие отгрузило в соседнее государство 2,7 тысяч тонн продукции.
- В 2018 году почти на 18%, или на 400 тыс. долларов, увеличились поставки металлических изделий. Общий их объём составил 2,5 млн. долларов. На 26% увеличились и поставки изделий из текстиля, за 11 месяцев 2018 года в Монголию было отгружено товара на общую сумму 1,3 млн. долларов, - заключили в министерстве.
Внешнеторговый оборот Бурятии и Монголии составил более 40 млн долларов
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