В Иволгинском районе построена долгожданная школа на 450 мест
В пятницу 18 января в селе Гурульба Иволгинского района состоится торжественное открытие новой школы, в которой могут учиться одновременно 450 учеников. В школе установили подъёмную платформу для людей с ограниченными физическими возможностями. На строительство объекта из республиканского бюджета выделили более 336 миллионов рублей, сообщили в министерстве образования и науки РБ.
- Сельское поселение в последние годы является одним из самых густонаселённых в Иволгинском районе. В старом здании школы, рассчитанном на 120 мест, обучаются 524 ученика. Более 40 детей из-за отсутствия мест были вынуждены ездить на обучение в улан-удэнские школы. Открытие новой школы решает проблемы ликвидации третьей смены обучения в республике, - отметили в пресс-службе правительстве республики.
Напомним, эта проблема в числе приоритетных обсуждалась в ходе встречи главы Бурятии Алексея Цыденова с председателем правительства России Дмитрием Медведевым в июне 2018 года.
В 2019 году будут построены ещё восемь школ. Отмечается, что после введения их в строй в республике не останется школ, работающих в три смены.
В Бурятии завершилось строительство школы в Гурульбе
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