15 Января

14 Января

Популярное

В Бурятии из ветхого жилья переселили две семьи шахтёров

В Бурятии из ветхого жилья переселили две семьи шахтёров
Экономика,  Фото:pixabay.com
В 2019 году новоселье ждёт ещё 7 семей

В Бурятии две семьи переселили из домов, ставших непригодными для проживания в результате ведения горных работ. В 2018 году на эти цели из федерального бюджета было выделено 4 миллиона 800 тысяч рублей.

Мероприятие реализуется в рамках государственной программы местного развития и обеспечение занятости для шахтёрских городов и посёлков. Так, право на переселение получили семьи из посёлка Наран Селенгинского района, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.

Размер социальной выплаты определяется из расчёта стоимости жилья, приобретаемого по норме площади и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на территории России по месту проживания. Норма общей площади жилого помещения, применяемая при расчёте размера социальной выплаты, составляет:

33 кв.м – для одиноких граждан

42 кв.м – на семью из 2 человек

18 кв. м – на каждого члена семьи, состоящей из 3 человек и более

На сегодня необходимо переселить из жилых помещений, ставших непригодными для проживания в результате ведения горных работ, ещё 7 семей. В 2019 году запланировано переселить 3 семьи. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 6 миллионов рублей.
переселение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Гусиноозёрске установили солнечную электростанцию
В Гусиноозёрске установили солнечную электростанцию
Экономика, 14.01.2019
Аналогичные станции планируют установить в отдалённых сёлах
На ВСЖД оформили миллион билетов через Интернет
На ВСЖД оформили миллион билетов через Интернет
Экономика, 11.01.2019
В 2018 году на ВСЖД оформлено около 999,4 тысяч электронных билетов в поезда дальнего следования
Эксперты вычислили, сколько лет жителям Бурятии нужно копить на дом
Эксперты вычислили, сколько лет жителям Бурятии нужно копить на дом
Экономика, 11.01.2019
К примеру, жителям Москвы придётся ждать 18 лет
Россыпи золота в Бурятии выставили на торги
Россыпи золота в Бурятии выставили на торги
Экономика, 11.01.2019
Три участка передаются победителям торгов на 25 лет
В Улан-Удэ за год подорожала аренда квартир
В Улан-Удэ за год подорожала аренда квартир
Экономика, 11.01.2019
Больше всего выросли цены на «однушки»
Перед запуском электронных виз аэропорт Улан-Удэ протестируют
Перед запуском электронных виз аэропорт Улан-Удэ протестируют
Экономика, 10.01.2019
Механизм электронных виз для иностранцев будет распространен на Бурятию и Забайкальский край с 1 июня 2019 года
В праздники в Бурятии зафиксирован большой турпоток
В праздники в Бурятии зафиксирован большой турпоток
Экономика, 10.01.2019
За праздничные дни через пункты пропуска Бурятской таможни переместилось более 15 тысяч туристов
В Ангарске подорожал проезд в трамваях
В Ангарске подорожал проезд в трамваях
Экономика, 10.01.2019
С 1 января стоимость проезда в трамвае в Ангарске выросла до 20 рублей
Подведены итоги авторынка Улан-Удэ за 2018 год
Подведены итоги авторынка Улан-Удэ за 2018 год
Экономика, 10.01.2019
В конце года на вторичном рынке региона царило некоторое оживление
Труженики тыла Иркутской области получат дополнительную выплату
Труженики тыла Иркутской области получат дополнительную выплату
Экономика, 10.01.2019
На сегодня сформирована выплата для 8800 тружеников тыла
Бурятия подготовила предложения в нацпрограмму Дальнего Востока на 160 млрд
Бурятия подготовила предложения в нацпрограмму Дальнего Востока на 160 млрд
Экономика, 10.01.2019
Жители также смогут высказаться на общественных форумах
В Бурятии в 2018 году более 5,5 млн направили коренным малочисленным народам
В Бурятии в 2018 году более 5,5 млн направили коренным малочисленным народам
Экономика, 09.01.2019
На эти средства проведено 18 различных мероприятий
За год в Улан-Удэ подорожало вторичное жильё
За год в Улан-Удэ подорожало вторичное жильё
Экономика, 09.01.2019
Улан-Удэ оказался в середине рейтинга цен на квартиры
В Бурятии на треть подешевеют льготные авиабилеты
В Бурятии на треть подешевеют льготные авиабилеты
Экономика, 31.12.2018
Жители республики смогут дешевле летать в Хабаровск, Красноярск, Новосибирск, Томск, Иркутск и Якутск

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^