В 2019 году новоселье ждёт ещё 7 семей
В Бурятии две семьи переселили из домов, ставших непригодными для проживания в результате ведения горных работ. В 2018 году на эти цели из федерального бюджета было выделено 4 миллиона 800 тысяч рублей.
Мероприятие реализуется в рамках государственной программы местного развития и обеспечение занятости для шахтёрских городов и посёлков. Так, право на переселение получили семьи из посёлка Наран Селенгинского района, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.
Размер социальной выплаты определяется из расчёта стоимости жилья, приобретаемого по норме площади и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на территории России по месту проживания. Норма общей площади жилого помещения, применяемая при расчёте размера социальной выплаты, составляет:
33 кв.м – для одиноких граждан
42 кв.м – на семью из 2 человек
18 кв. м – на каждого члена семьи, состоящей из 3 человек и более
На сегодня необходимо переселить из жилых помещений, ставших непригодными для проживания в результате ведения горных работ, ещё 7 семей. В 2019 году запланировано переселить 3 семьи. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 6 миллионов рублей.
В Бурятии из ветхого жилья переселили две семьи шахтёров
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