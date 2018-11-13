Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Ноября

12 Ноября

Популярное

В Максимихе начали строительство очистных

В Максимихе начали строительство очистных
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Для этого уже поступило необходимое оборудование

Продолжается строительство инженерной инфраструктуры для обеспечения экологической защиты озера Байкал. В село Максимиха Баргузинского района поступило оборудование для очистных сооружений, сообщили в пресс-службе минстроя по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», очистные планируется построить также в посёлке Усть-Баргузине и в селе Баргузин Баргузинского района Бурятии, а также провести реконструкцию очистных в посёлке Каменск Кабанского района.

очистные сооружения
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Максимихе начали строительство очистных
В Максимихе начали строительство очистных
Экономика, 13.11.2018
Для этого уже поступило необходимое оборудование
В Улан-Удэ завершили строительство проблемного дома в 111 квартале
В Улан-Удэ завершили строительство проблемного дома в 111 квартале
Экономика, 13.11.2018
В ближайшие дни в квартиры начнёт поступать тепло
В Бурятии к 2019 году обновят лесопожарную технику
В Бурятии к 2019 году обновят лесопожарную технику
Экономика, 13.11.2018
На восстановление лесов дополнительно выделят 23 миллиона рублей
В Бурятии сохранят надбавки к зарплате
В Бурятии сохранят надбавки к зарплате
Экономика, 12.11.2018
В районах Крайнего Севера надбавка может достигать 50 % от зарплаты, в остальных районах 30%
В некоторых районах Бурятии запасов топлива хватит меньше чем на месяц
В некоторых районах Бурятии запасов топлива хватит меньше чем на месяц
Экономика, 12.11.2018
Глава республики дал указание решать с ним напрямую вопросы отопительного сезона
Бурятия выиграла на конкурсе «Туристический сувенир»
Бурятия выиграла на конкурсе «Туристический сувенир»
Экономика, 12.11.2018
На участие в конкурсе было подано больше двух тысяч работ из 64 регионов страны
В Кабанском районе Бурятии появится двухэтажная школа
В Кабанском районе Бурятии появится двухэтажная школа
Экономика, 12.11.2018
Согласно проекту, школа на 100 мест будет состоять из трёх блоков
Из аварийного жилья в Бурятии переселят более тысячи семей
Из аварийного жилья в Бурятии переселят более тысячи семей
Экономика, 10.11.2018
Программа переселения вновь заработает в следующем году
В Бурятии подешевеют билеты до Новосибирска
В Бурятии подешевеют билеты до Новосибирска
Экономика, 09.11.2018
Республика получит субсидирование на авиарейс
В России появится новая профессия
В России появится новая профессия
Экономика, 09.11.2018
Новая профессия - цифровой куратор - появится в России в ближайшее время
Жителям Бурятии пообещали не увеличивать тариф на электроэнергию
Жителям Бурятии пообещали не увеличивать тариф на электроэнергию
Экономика, 09.11.2018
Опасения были связаны с переходом в Дальневосточный федеральный округ
Бурятия готова к включению в закон о «дальневосточном гектаре»
Бурятия готова к включению в закон о «дальневосточном гектаре»
Экономика, 09.11.2018
Однако бесплатную землю не будут выдавать в Улан-Удэ

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^