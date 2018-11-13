В Максимихе начали строительство очистных

Для этого уже поступило необходимое оборудование
Продолжается строительство инженерной инфраструктуры для обеспечения экологической защиты озера Байкал. В село Максимиха Баргузинского района поступило оборудование для очистных сооружений, сообщили в пресс-службе минстроя по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily»
, очистные планируется построить также в посёлке Усть-Баргузине и в селе Баргузин Баргузинского района Бурятии, а также провести реконструкцию очистных в посёлке Каменск Кабанского района.
Для этого уже поступило необходимое оборудование
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