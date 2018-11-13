В Бурятии к 2019 году обновят лесопожарную технику



С 2019 - 2021 года на эти цели региону выделят субвенции в размере 404,4 миллионов рублей.



Дополнительно в следующем году ожидается поступление 23 миллионов рублей на специализированную технику для восстановления леса.



- Мы долго этого добивались. Раньше технику для нас закупал федеральный центр, она не всегда была применима для наших условий. Теперь средства для приобретения техники будут направлены непосредственно в республику, - сообщил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Александр Мартынов.



Регион намерен развивать систему патрулирования лесов. В этом году увеличился штат государственных лесных инспекторов – до 346 человек. Для них также будет приобретена необходимая техника в 2019 году на сумму в размере 10 миллионов рублей, в 2020 и 2021 годах – ещё по 12 миллионов рублей ежегодно.



До конца текущего года муниципальным образованиям окажут помощь в разработке планов противопожарного обустройства населённых пунктов, подверженных угрозе перехода лесных пожаров. Уже проведены работы по обустройству 2,4 тысяч километров минерализованных полос и профилактические отжиги на площади 231 тысяч гектар.



- Не будем дожидаться весны и ждать, когда земля оттает. По всем населённым пунктам мы понимаем задачи, знаем, что делать, как делать, работаем совместно с муниципалитетами, - сообщил Александр Мартынов.



Руководитель лесного хозяйства предложил развивать систему видеонаблюдения в лесном массиве. По поручению главы Бурятии в двух районах республики установили пять видеокамер. Площадь их покрытия составила 1,2 миллионов гектар, обнаружено 12 пожаров. Определено 87 мест возможного установления камер видео мониторинга.



С 13 ноября начнётся защита планов тушения лесных пожаров на территории лесничеств, к новому пожароопасному сезону готовится лесопожарная техника и оборудование.





В этом году в Бурятии количество лесных пожаров снизилось на 56%, площадь пожаров сократилась в 11 раз. Оперативность тушения лесных пожаров в первые сутки в Бурятии составила более 87% , оперативность тушения увеличилась на 24,7 %, сообщают в пресс-службе правительства республики.



В Бурятии началась активная подготовка к пожароопасному сезону 2019 года. К следующему году обещают обновить лесопожарную технику.