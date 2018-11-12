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В Бурятии перестанут создавать микрорайоны для сирот

В Бурятии перестанут создавать микрорайоны для сирот
Экономика,  Фото:Пресс-служба правительства РБ
Для сирот хотят создать лучшие условия и вовлечь их в общественную жизнь

До конца этого года в Бурятии будет приобретено 203 единицы жилья для предоставления детям-сиротам как на первичном, так и вторичном рынках. На эти цели выделено 205 миллионов рублей. Из них141 миллион рублей – из федерального бюджета, 64 миллиона рублей из республиканского бюджета.

На вторичном рынке приобретут 41 квартиру, из них в Улан-Удэ – 29, расположенных в разных микрорайонах города.

- Для жилья раньше брали отдельный район и застраивали для детей-сирот. Не очень, мне кажется, удачная практика. Во-первых, им сложно нанять управляющую компанию, с ними никто не хочет работать, не верят, что они будут платить. А во-вторых, они остаются сами с собой. Лучше будем выкупать жилье на вторичном, чтобы они были интегрированы в общество и, пусть, немножко просядем по показателям ввода квадратных метров, но зато создадим лучшие условия, которые позволят детям влиться в общество и жить в социуме нормально, - заявил глава республики Алексей Цыденов.

С 1 января 2019 года вступают в силу изменения в федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Они устанавливают, что общее количество предоставляемых для детей-сирот жилых помещений в одном многоквартирном доме не может превышать 25% от общего количества, сообщили в правительстве республики.
 
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