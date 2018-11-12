В Бурятии сохранят надбавки к зарплате



Компании, работающие в сфере туризма, на 4 года будут освобождены от налога на прибыль. Также прорабатывается вопрос о субсидировании авиаперевозок, выплатам за рождение 3-го ребёнка и введении электронной визы.



В то же время некоторые жители Бурятии выразили опасения, что после выхода из Сибирского федерального округа перестанут получать районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате.



- Районный коэффициент и процентную надбавку в связи с вхождением в ДФО никто отменять не будет. Они определяются для субъектов России, а не для административных округов, - сообщил министр экономики Бурятии Александр Бардалеев.



В Баргузинском, Курумканском и Окинском районах Бурятии установлен районный коэффициент в размере 1,2. В Баунтовском, Муйском, Северо-Байкальском районах и в городе Северобайкальске в размере 1,3, сообщает минэконом республики.



Жители Бурятии получают процентную надбавку к заработной плате. В местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, к которым в Бурятии относятся 7 муниципальных образований – Баргузинский, Курумканский, Окинский, Баунтовский, Муйский, Северо-Байкальский районы и город Северобайкальск – эта надбавка может достигать 50% от заработной платы. В остальных районах республики - 30% от заработной платы.



Напомним, 3 ноября Бурятия и Забайкальский край были включены в состав Дальневосточного федерального округа. В связи с этим республика войдёт в программу «Дальневосточный гектар» и получит возможность создавать территории опережающего социально-экономического развития в любом муниципальном образовании.