В некоторых районах Бурятии запасов топлива хватит меньше чем на месяц



Вопросы прохождения отопительного сезона и обеспечения топливом муниципалитетов республики были рассмотрены 12 ноября на планерном совещании у главы Бурятии Алексея Цыденова.



- Среди проблемных вопросов - запасы топлива менее чем на 30 суток отмечены в нескольких муниципальных образованиях, - сообщил первый заместитель министра строительства и модернизации ЖКК РБ Евгений Коркин.



В настоящее время муниципальными образованиями подготовлены документы на получение финансовой помощи из резервного фонда, которые проходят процедуру согласования.



- По срочным вопросам, в том числе прохождению отопительного сезона и обеспечению нормативного запаса топлива ждать согласования не надо, обращайтесь ко мне напрямую, - обратился ко всем глава республики Алексей Цыденов.



Также на планерном совещании был поднят вопрос оформления паспортов готовности жилого фонда к отопительному сезону 2018-2019 годов. В целом по республике по состоянию на 9 ноября оформлено 90 процентов паспортов готовности жилого фонда к нынешнему отопительному сезону.



Отметим, что на сегодняшний день не окончена работа по получению паспортов готовности жилищного фонда в Бичурском, Кижингинском, Муйском районах, городах Северобайкальск и Улан-Удэ.



Минстрой РБ обратился к главам данных муниципальных образований незамедлительно принять меры и обеспечить получение паспортов готовности, сообщили в пресс-службе правительства Бурятия.

