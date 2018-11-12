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Бурятия выиграла на конкурсе «Туристический сувенир»

Бурятия выиграла на конкурсе «Туристический сувенир»
Экономика,  Фото:минтуризма республики
На участие в конкурсе было подано больше двух тысяч работ из 64 регионов страны

Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир» проводится с 2015 года. Всего в этом году на участие в конкурсе было подано 2296 работ из 64 регионов страны. В финале премии в Нижнем Новгороде было представлено 317 работ из 41 региона страны: около 190 компаний и индивидуальных мастеров.

Финалисты всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» определились по результатам региональных конкурсов. В Улан-Удэ он прошёл 6-8 сентября, сообщает министерство туризма республики.


При составлении рейтинга учитывалось общее количество работ от региона, заявившиеся для участия в конкурсе компании, результаты региональных конкурсов, и результаты финала всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир». 

Республика Бурятия стала победителем по итогам всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир», набрав 945 баллов. Серебро завоевала Удмуртская республика с 868 баллами, ну а бронза досталась Алтайскому краю в 702 балла.

Победителями от Бурятии стали более десяти конкурсантов. Среди изделий, покоривших жюри: формы для выпечки, глиняная посуда, наборы для рыбалки, ножи и другое.
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