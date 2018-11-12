В Кабанском районе Бурятии появится двухэтажная школа



Школа в Клюевке Кабанского района республики будет построена по экономически эффективному проекту. Об этом сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.



Сегодня проект школы уже прошёл госэкспертизу и соответствует всем строительным требованиям. Школьники в селе учатся в старой школе, 1965 года постройки. Её износ составляет 64%. В настоящее время сформирован земельный участок под строительство. Подготовлены технические условия на подключение электричества, тепла и водоснабжения, проводится работа по привязке типового проекта к земельному участку.



По проекту двухэтажная школа на 100 мест будет состоять из трёх блоков, два из которых учебные, а в третьем блоке расположиться спортзал. Данный проект будет использован вторично в Бурятии. По этому проекту была построена школа в селе Монды Тункинского района, после чего нормативно-технический совет минстроя России признал данный проект экономически эффективным и включил его в федеральный реестр для повторного использования.



По данному проекту сегодня строится школа в Гурульбе, будут построены школы в Нижнем Саянтуе, Нижних Тальцах и Поселье. Республика сегодня обладает пятью проектами школ для повторного использования, включённых в федеральный реестр.



Справка:



Всего по России в реестре числится более 600 проектов. Они отвечают критериям экономической эффективности и рекомендованы для тиражирования по всей стране. Это 166 проектов школ, 204 проекта детских садов, 17 объектов социального обслуживания, 32 объекта здравоохранения, 42 проекта спортивных зданий и сооружений, 17 объектов коммунального обслуживания, 51 жилой дом, 5 административных здания, 8 линейных объектов.



Использование экономически эффективной проектной документации повторного применения при строительстве объектов за счёт бюджета закреплено законодательно. Эта мера направлена на повышение эффективности расходования бюджетных средств при проектировании, а также даёт возможность повторения апробированных и успешно зарекомендовавших себя технических и технологических решений.

