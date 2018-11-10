Из аварийного жилья в Бурятии переселят более тысячи семей

Программа переселения вновь заработает в следующем году



В 2019 году в Бурятии будет возобновлена программа переселения из аварийного жилья. Об этом сообщил на пресс-конференции глава республики Алексей Цыденов.



- Планируется ввести 66 тысяч кв. м аварийного жилья, что позволит переселить 3,7 тысяч человек, а это примерно 1400 семей, - отметил глава республики.



Львиную долю финансирования на эти цели Бурятия получит из федерального бюджета. Минстрой России предусмотрел 2,8 млрд рублей, из бюджета Бурятии будет выделено 59 миллионов, уточнили в пресс-службе правительства республики.



