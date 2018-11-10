Программа переселения вновь заработает в следующем году
В 2019 году в Бурятии будет возобновлена программа переселения из аварийного жилья. Об этом сообщил на пресс-конференции глава республики Алексей Цыденов.
- Планируется ввести 66 тысяч кв. м аварийного жилья, что позволит переселить 3,7 тысяч человек, а это примерно 1400 семей, - отметил глава республики.
Львиную долю финансирования на эти цели Бурятия получит из федерального бюджета. Минстрой России предусмотрел 2,8 млрд рублей, из бюджета Бурятии будет выделено 59 миллионов, уточнили в пресс-службе правительства республики.
Из аварийного жилья в Бурятии переселят более тысячи семей
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они будут изготовлены до 2022 года
Республика получит субсидирование на авиарейс
Проезд по мосту будет бесплатным
Новая профессия - цифровой куратор - появится в России в ближайшее время
Опасения были связаны с переходом в Дальневосточный федеральный округ
Пока предложены четыре варианта
Предложение внесено правительством страны
На руководителя предприятия возбудили 5 уголовных дел
Жалоба поступила от местной жительницы
Заготовлено большое количество песка
Бурятстат представил итоги сельскохозяйственной переписи, прошедшей в 2016 году
«Ответ не принимается»: Матвиенко жёстко ответила главе миприроды на предложение закрыть вывоз леса в Китай
Также выросла стоимость дизельного топлива
94% разводимой в Бурятии птицы составляют куры яичных пород
Продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги в Закаменске