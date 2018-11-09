Китайская компания купит 6 улан-удэнских вертолётов

Они будут изготовлены до 2022 года



Китайская компания China General Aviation Service подтвердила намерение о приобретении партии вертолётов Ми-171А2 производства Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ). Шесть воздушных судов холдинг «Вертолёты России» планирует изготовить и передать заказчику до 2022 года, сообщает пресс-служба Улан-Удэнского авиазавода.



С учётом спроса на данную модель вертолёта среди китайских заказчиков холдинг в настоящее время ведёт работу по валидации сертификата типа Ми-171А2 в КНР.



- Мы готовы начать серийное производство Ми-171А2 для иностранных заказчиков, и я уверен, что Китай будет в их числе. Поставки в интересах столь крупного эксплуатанта, несомненно, будут способствовать получению дальнейших заказов. Этот вертолет - огромный шаг в развитии семейства Ми-8/17, воплотивший в себе новейшие технические решения, улучшившие комфорт, безопасность и лётно-технические характеристики вертолёта, - отметил генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.



Многоцелевой вертолёт Ми-171А2 – одна из самых ожидаемых новинок российского вертолётостроения, результат глубокой модернизации вертолётов семейства Ми-8/17. В конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений. Вертолет оснащён двигателями ВК-2500ПС-03 (гражданская версия двигателей, устанавливаемых на боевых вертолетах Ми-28) с цифровой системой управления.



Одним из важнейших отличий Ми-171А2 от вертолётов семейства Ми-8/17 является новая несущая система. Только за счёт аэродинамики тяга несущего винта Ми-171А2 возросла более чем на 700 кг, что положительно сказалось на всем комплексе летно-технических характеристик.



В августе 2017 года вертолет получил от Федерального агентства воздушного транспорта РФ сертификат типа по категории «А», предусматривающей выполнение самых высоких требований безопасности полётов, предъявляемых к гражданским вертолётам. В январе 2018 года Ми-171А2 успешно подтвердил возможность эксплуатации при температуре окружающего воздуха до -50 градусов.





