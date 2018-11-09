09 Ноября

Улан-удэнцам предлагают бесплатные занятия с фитнес-тренерами

08 Ноября

Популярное

Китайская компания купит 6 улан-удэнских вертолётов

Китайская компания купит 6 улан-удэнских вертолётов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Они будут изготовлены до 2022 года

Китайская компания China General Aviation Service подтвердила намерение о приобретении партии вертолётов Ми-171А2 производства Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ). Шесть воздушных судов холдинг «Вертолёты России» планирует изготовить и передать заказчику до 2022 года, сообщает пресс-служба Улан-Удэнского авиазавода.

С учётом спроса на данную модель вертолёта среди китайских заказчиков холдинг в настоящее время ведёт работу по валидации сертификата типа Ми-171А2 в КНР.

- Мы готовы начать серийное производство Ми-171А2 для иностранных заказчиков, и я уверен, что Китай будет в их числе. Поставки в интересах столь крупного эксплуатанта, несомненно, будут способствовать получению дальнейших заказов. Этот вертолет - огромный шаг в развитии семейства Ми-8/17, воплотивший в себе новейшие технические решения, улучшившие комфорт, безопасность и лётно-технические характеристики вертолёта, - отметил генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.

Многоцелевой вертолёт Ми-171А2 – одна из самых ожидаемых новинок российского вертолётостроения, результат глубокой модернизации вертолётов семейства Ми-8/17. В конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений. Вертолет оснащён двигателями ВК-2500ПС-03 (гражданская версия двигателей, устанавливаемых на боевых вертолетах Ми-28) с цифровой системой управления.

Одним из важнейших отличий Ми-171А2 от вертолётов семейства Ми-8/17 является новая несущая система. Только за счёт аэродинамики тяга несущего винта Ми-171А2 возросла более чем на 700 кг, что положительно сказалось на всем комплексе летно-технических характеристик.

В августе 2017 года вертолет получил от Федерального агентства воздушного транспорта РФ сертификат типа по категории «А», предусматривающей выполнение самых высоких требований безопасности полётов, предъявляемых к гражданским вертолётам. В январе 2018 года Ми-171А2 успешно подтвердил возможность эксплуатации при температуре окружающего воздуха до -50 градусов.


Улан-Удэнский авиазавод вертолеты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии подешевеют билеты до Новосибирска
В Бурятии подешевеют билеты до Новосибирска
Экономика, 09.11.2018
Республика получит субсидирование на авиарейс
В России появится новая профессия
В России появится новая профессия
Экономика, 09.11.2018
Новая профессия - цифровой куратор - появится в России в ближайшее время
Жителям Бурятии пообещали не увеличивать тариф на электроэнергию
Жителям Бурятии пообещали не увеличивать тариф на электроэнергию
Экономика, 09.11.2018
Опасения были связаны с переходом в Дальневосточный федеральный округ
Бурятия готова к включению в закон о «дальневосточном гектаре»
Бурятия готова к включению в закон о «дальневосточном гектаре»
Экономика, 09.11.2018
Однако бесплатную землю не будут выдавать в Улан-Удэ
В Забайкалье коммунальщикам задолжали почти 3 млн зарплаты
В Забайкалье коммунальщикам задолжали почти 3 млн зарплаты
Экономика, 08.11.2018
На руководителя предприятия возбудили 5 уголовных дел
В Улан-Удэ отремонтировали дорогу по улице Партизанской
В Улан-Удэ отремонтировали дорогу по улице Партизанской
Экономика, 08.11.2018
Жалоба поступила от местной жительницы
ВСЖД: Поезда в Бурятии готовы к зиме
ВСЖД: Поезда в Бурятии готовы к зиме
Экономика, 08.11.2018
Заготовлено большое количество песка
Бурятия входит в десятку лучших по количеству лошадей
Бурятия входит в десятку лучших по количеству лошадей
Экономика, 08.11.2018
Бурятстат представил итоги сельскохозяйственной переписи, прошедшей в 2016 году
Россия может запретить экспорт древесины в Китай
Россия может запретить экспорт древесины в Китай
Экономика, 08.11.2018
«Ответ не принимается»: Матвиенко жёстко ответила главе миприроды на предложение закрыть вывоз леса в Китай
В Улан-Удэ подорожал бензин
В Улан-Удэ подорожал бензин
Экономика, 08.11.2018
Также выросла стоимость дизельного топлива
В Бурятии стали чаще разводить перепёлок
В Бурятии стали чаще разводить перепёлок
Экономика, 08.11.2018
94% разводимой в Бурятии птицы составляют куры яичных пород

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^