Республика получит субсидирование на авиарейс
Бурятия получила согласование на субсидирование рейсов в Новосибирск. Теперь жители республики смогут купить билет направлением Новосибирск-Владивосток по сниженной цене.
- Авиакомпания получает доплату из федерального бюджета за сниженную стоимость билетов, - пояснил сегодня на пресс-конференции глава Бурятии Алексей Цыденов.
Глава Бурятии пояснил, что документ ещё не готов, но вскоре будет подписан.
Ранее воспользоваться билетами по сниженной стоимости можно было, отправляясь в Красноярск, Якутск и Хабаровск.
В Бурятии подешевеют билеты до Новосибирска
Экономика, Фото:
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