В Бурятии подешевеют билеты до Новосибирска

Республика получит субсидирование на авиарейс



Бурятия получила согласование на субсидирование рейсов в Новосибирск. Теперь жители республики смогут купить билет направлением Новосибирск-Владивосток по сниженной цене.



- Авиакомпания получает доплату из федерального бюджета за сниженную стоимость билетов, - пояснил сегодня на пресс-конференции глава Бурятии Алексей Цыденов.



Глава Бурятии пояснил, что документ ещё не готов, но вскоре будет подписан.



Ранее воспользоваться билетами по сниженной стоимости можно было, отправляясь в Красноярск, Якутск и Хабаровск.

