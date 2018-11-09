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Жителям Бурятии пообещали не увеличивать тариф на электроэнергию

Жителям Бурятии пообещали не увеличивать тариф на электроэнергию
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Опасения были связаны с переходом в Дальневосточный федеральный округ

Вхождение Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа не повлияет на тариф на электроэнергию для жителей. Об этом заявила сегодня пресс-служба правительства Бурятии.

Тарифы на электрическую энергию для населения устанавливаются на федеральном уровне в рамках предельных минимальных и максимальных уровней для каждого региона РФ, а не в разрезе федеральных округов, пояснили в Республиканской службе по тарифам.

Базовый уровень цен (тарифов) на электроэнергию для регионов России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в размере 4,3 рублей за киловатт/час. Он устанавливается только для территориально изолированных зон оптового рынка, к которым Республика Бурятия не относится.

Сегодня в республике стоимость электроэнергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2018 год установлена на уровне 2,752 руб/кВт*ч.

Бурятия относится ко второй ценовой зоне оптового рынка, включена в зону свободного перетока «Сибирь», а также в перечень особых зон оптового рынка электроэнергии (мощности), сообщили в Республиканской службе по тарифам.

Как сообщал «Байкал-Daily», тарифы на электричество для населения в Бурятии заморожены минимум до 1 июля 2019 года. Ранее стоимость тарифа для жителей только снижалась.


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