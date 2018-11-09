Бурятия готова к включению в закон о «дальневосточном гектаре»

3 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа (СФО) в Дальневосточный федеральный округ (ДФО).





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Власти Бурятии подготовили правки в федеральный закон о «Дальневосточном гектаре», которые распространят его действия на территорию республики. Об этом сообщила журналистам министр имущественных и земельных отношений Бурятии Маргарита Магомедова, передаёт ТАСС.- Пока не будут внесены изменения в этот федеральный закон, мы не можем по нему работать. Подготовили проект федерального закона, сейчас определяем, через кого он должен вноситься в Госдуму. В статье 1 вносим дополнение, что Республика Бурятия и Забайкальский край тоже входят в этот федеральный закон, - сказала она.Магомедова подчеркнула, что законопроекте прописано, что «дальневосточный гектар» не будет предоставляться на территории городов Улан-Удэ и Северобайкальска, в 20-километровой зоне региональной столицы и на территории Центральной экологической зоны Байкальской природной территории, которая включает в себя озеро Байкал с островами, прилегающую к озеру водоохранную зону, а также особо охраняемые природные территории.Сейчас проект закона направляется на согласование, в том числе в органы местного самоуправления, уточняет ТАСС.Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет россиянам право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе «Дальневосточный гектар» можно на интернет-портале НаДальнийВосток.рф.Здесь размещена публичная кадастровая карта, определяющая конкретные земельные участки «дальневосточного гектара». Серым цветом отмечены участки, уже предоставленные, зелёным цветом – те потенциальные земельные участки, в отношении которых гражданин может подавать документы. В течение 30 дней после подачи документов происходит рассмотрение и в случае отсутствия отказа, гражданин может сдать пакет документов (копия паспорта гражданина РФ, свидетельство СНИЛС, и т.д., а также кадастровый номер земельного участка, если такой участок сформирован, если нет, схема расположения земельного участка) на получение «дальневосточного гектара».Затем документы направляются в уполномоченный орган, который в случае положительного решения, направляет гражданину договор безвозмездного пользования. Оформление может проходить удаленно. После подписания договора гражданин может его использовать. Вид использования участка гражданин определяет самостоятельно в соответствии с Федеральным законом. Договор заключается на пять лет. В течение трёх лет орган, предоставивший участок, проводит проверку. По истечении пяти лет гражданин имеет право подать документы на аренду этого участка сроком на 49 лет, либо на оформление права собственности.