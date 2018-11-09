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За строительством школ в Бурятии будут следить через онлайн-трансляцию

За строительством школ в Бурятии будут следить через онлайн-трансляцию
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Предложение внесено правительством страны

Правительство России предлагает ввести круглосуточное видеонаблюдение и онлайн-трансляцию при строительстве школ в Бурятии, Дагестане, Ингушетии и Чечне. Об этом говорится в материалах к проходящему в четверг заседанию трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, сообщает ТАСС.

Постановлением правительства планируется внести изменения в государственную программу «Развитие образования». Так, правилами предоставления и распределения субсидии из федерального бюджета на ликвидацию трёхсменного обучения в школах будет установлено, что перечисленные регионы должны обеспечить круглосуточную трансляцию в интернете с объектов строительства.

«В целях повышения эффективности реализации программы в соглашении предусматриваются следующие обязательства субъекта: <...> обеспечение 24-часового онлайн-видеонаблюдения с трансляцией в интернете за объектами строительства, приобретения (выкупа), на софинансирование расходов которых направляется субсидия в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ», - говорится в проекте постановления.

В соответствии с госпрограммой строительства школ в стране к 2025 году должно быть создано 6,5 миллионов учебных мест для школьников. Проект предполагает ликвидацию трёхсменного обучения, а также обучения в ветхих зданиях школ. По данным минпросвещения России, в третью смену учатся около 9 тысяч человек, проблема наиболее актуальна для Бурятии, Дагестана и Чечни.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Левобережной части Улан-Удэ собираются построить самую большую школу. Она будет рассчитана на 1275 мест. 
школы
 
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