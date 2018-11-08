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В Забайкалье коммунальщикам задолжали почти 3 млн зарплаты

В Забайкалье коммунальщикам задолжали почти 3 млн зарплаты
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
На руководителя предприятия возбудили 5 уголовных дел

После вмешательства прокуратуры Каларского района Забайкальского края погашен долг по зарплате более 2,9 миллионов рублей перед работниками муниципальной ресурсоснабжающей организации.

Установлено, что с 2015 года по апрель 2016 года у предприятия перед работниками образовалась задолженность по зарплате в размере 2,9 миллионов рублей перед 43 работниками. 

После заявления в суд работникам была выплачена заработная плата на сумму свыше 400 тысяч рублей.

Руководителю предприятия внесено 6 представлений об устранении нарушений трудового законодательства РФ, в отношении него возбуждено 5 дел об административном правонарушении, невыплата в установленный срок заработной платы, в том числе за уклонение от составления коллективного договора, которые рассмотрены с назначением штрафа. 

По факту невыплаты зарплаты возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя предприятия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

В настоящее время в результате реагирования задолженность по зарплате составляет более 1 миллионов рублей перед 19 работниками предприятия.

Прокуратурой района в постоянном ключе ведётся мониторинг и принимаются меры до полного погашения задолженности до конца 2018 года.
 
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