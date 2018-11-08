В Забайкалье коммунальщикам задолжали почти 3 млн зарплаты



После вмешательства прокуратуры Каларского района Забайкальского края погашен долг по зарплате более 2,9 миллионов рублей перед работниками муниципальной ресурсоснабжающей организации.



Установлено, что с 2015 года по апрель 2016 года у предприятия перед работниками образовалась задолженность по зарплате в размере 2,9 миллионов рублей перед 43 работниками.



После заявления в суд работникам была выплачена заработная плата на сумму свыше 400 тысяч рублей.



Руководителю предприятия внесено 6 представлений об устранении нарушений трудового законодательства РФ, в отношении него возбуждено 5 дел об административном правонарушении, невыплата в установленный срок заработной платы, в том числе за уклонение от составления коллективного договора, которые рассмотрены с назначением штрафа.



По факту невыплаты зарплаты возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя предприятия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



В настоящее время в результате реагирования задолженность по зарплате составляет более 1 миллионов рублей перед 19 работниками предприятия.



Прокуратурой района в постоянном ключе ведётся мониторинг и принимаются меры до полного погашения задолженности до конца 2018 года.

