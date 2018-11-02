Автомобили обойдутся более чем в 7 миллионов
Хозяйственно-транспортный комплекс администрации главы и правительства Бурятия на днях объявил сразу несколько закупок на поставку четырёх автомобилей.
Стоимость двух из них – по 1,6 млн рублей. Согласно техническому заданию, это должны быть седаны 2018 года выпуска цвета «чёрный металлик». В комплекте обязательно должны быть брызговики передние и задние, комплект зимней резины, защита картера, резиновые коврики в салон, домкрат, баллонный ключ.
Также закупят два универсала с начальной ценой контакта по 2 миллиона за каждый. Они также должны быть чёрного цвета. Кроме того, машины должны обязательно оборудованы аудиосистемой, кондиционером и обогревом заднего стекла.
Все эти требования прописаны в технических требованиях к закупаемым автомобилям.
Завершение торгов ожидается 8 ноября.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно минимущества Бурятии выставило на торги «Лэнд Крузер 100», являющийся республиканским имуществом.
Власти Бурятии покупают 4 автомобиля
Экономика, Фото:
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