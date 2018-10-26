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Австрийцы хотят построить солнечные электростанции в Бурятии

Австрийцы хотят построить солнечные электростанции в Бурятии
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Энергообъекты появятся в Забайкальском крае и Бурятии

Австрийский фонд частных инвестиций Core Value Capital GmbH планирует построить пять солнечных электростанций (СЭС) мощностью 15 МВт каждая в Забайкальском крае и Бурятии. Об этом сообщил журналистам управляющий директор фонда Ферри Фирас Тахан, передаёт ТАСС.

В среду инвестор ввел в эксплуатацию вторую СЭС в Астраханской области мощностью 15 МВт.

- У нас есть ещё пять проектов в Сибири (Забайкальском крае и Бурятии), каждый по 15 МВт. И это наш план на следующий год, - сказал Тахан.

Ориентировочная стоимость каждой солнечной электростанции составит 2,5 млрд рублей. Эту информацию уточнил гендиректор компании «Вершина Девелопмент» (управляет проектом в интересах инвестора) Павел Шевченко, передаёт ТАСС.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году в Бичурском районе Бурятии появилась первая солнечная электростанция мощностью 10 МВт, её построила ГК «Хевел».

Также в этом году началось строительство солнечной электростанции в Хоринском районе мощностью 15 МВт. До 2022 года планируется построить до 80 МВт солнечной генерации, уточняли ранее в правительстве Бурятии.

В этом году в фермерском хозяйстве заработала также первая в Бурятии автономная гибридная электростанция.


солнечная энергия
 
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