Счётная палата России признала «Байкальскую гавань» неэффективной

Особые экономические зоны (ОЗЗ) в стране пока не стали эффективным механизмом развития, несмотря на предпринимаемые правительством усилия. Об этом говорится в отчёте Счётной палаты России, опубликованном на её официальном сайте.
В сообщении Счётной палаты говорится о неэффективных 10 из 25 действующих ОЭЗ, в их числе упоминается и «Байкальская гавань», расположенная в Бурятии.
«С учётом соотношения вложенных средств федерального бюджета с общим объёмом привлечённых инвестиций до сих пор нельзя признать эффективными 10 из 25 действующих ОЭЗ, в том числе: ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань», ПОЭЗ «Ульяновск», ОЭЗ ППТ «Моглино», ОЭЗ ТВТ «Иннополис», ОЭЗ туристического кластера под управлением АО «Курорты Северного Кавказа». Объём средств федерального бюджета, направленных на их финансирование - 55,1 млрд руб., объём привлеченных инвестиций – 7,6 млрд руб.», - сообщает Счётная палата.
- Условно эффективными аудиторы признали деятельность только некоторых ОЭЗ, созданных на территориях Республики Татарстан («Алабуга»), Липецкой области и в Санкт-Петербурге, так как в основном по данным зонам объем осуществленных резидентами инвестиций существенно превысил объем вложенных средств федерального бюджета. Однако данные ОЭЗ изначально создавались в субъектах с благоприятным предпринимательским и инвестиционным климатом, - отметил аудитор Счётной палаты Сергей Агапцов.
По информации «Байкал-Daily», выводы Счётной палаты были сделаны на основе деятельности за 2017 год, не включая 2018-й. Управление «Байкальской гаванью» было передано министерством экономического развития РФ властям Бурятии летом 2017 года. Позже в республике неоднократно озвучивались планы инвесторов, заинтересованных в работе «Байкальской гавани». Об одном из последних стало известно в сентябре: ООО «Солнечный Берег» планирует построить на участке «Пески» семиэтажную гостиницу с рестораном, СПА-центром и бассейном, конференц-залом и 120 номерами. Объём инвестиций оценивается в 500 миллионов рублей.
Весной озвучивались планы по превращению «Байкальской гавани» в мини-город.