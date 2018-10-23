Счётная палата России признала «Байкальскую гавань» неэффективной

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Глава Ростуризма: Байкал посетили 2,4 млн туристов Экономика, Долю поездок по России с целью экологического туризма нужно довести до 10%, чтобы она соответствовала среднемировой, считает глава Ростуризма Олег Сафонов