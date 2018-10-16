Иркутск вошёл в список самых благоприятных для карьеры городов

Список составлен на основе опроса россиян



Карьеру лучше всего строить в Москве, Санкт-Петербурге и в Тюмени. Такого мнения придерживаются россияне, принявшие участие в опросе рекрутингового портала Superjob. Опрос проходил в 37 городах с населением более полумиллиона человек, сообщает «Российская газета».



74% москвичей назвали столицу лучшим городом для построения личной карьеры. Среди жителей Петербурга таковых 72%. Тюмень назвали лучшим городом для своей карьеры 66% опрошенных.



Сделать успешную карьеру можно и в таких крупных городах, как Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Уфа, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Самара и Иркутск.



А вот антилидерами рейтинга стали Омск и Тольятти: здесь карьерных оптимистов только по 16%. Слабо верят, что можно чего-то добиться в родном городе, жители Волгограда (таких 18%). Киров и Новокузнецк назвали по 20%, Саратов - 23% жителей.



